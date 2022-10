﻿Vom Flüchtling aus Hannover zum Papstberater: Pater Gumpel ist mit 98 Jahren gestorben

Als Kind musste er wegen seiner jüdischen Herkunft vor den Nazis aus seiner Heimatstadt Hannover fliehen. Später machte er in Rom eine beispiellose Kirchenkarriere – als Berater der Päpste. Jetzt ist der Jesuit Peter Gumpel dort im Alter von 98 Jahren gestorben.

Hannover/Rom. Mit Päpsten kannte er sich aus. Er hatte ja viele kommen und gehen sehen. Mehr noch: Er hatte ihnen als enger Berater gedient. „Johannes XXIII. redete meist selbst – man kam kaum zu Wort“, so erzählt er einmal milde lächelnd aus seinen Erinnerungen.

Kein Hannoveraner hat es im Herzen der katholischen Weltkirche je so weit gebracht wie Peter Gumpel. Jetzt ist der Jesuitenpater, der in einer Villa in Kleefeld aufgewachsen war, im Alter von 98 Jahren in Rom gestorben. Hier hatte er in seinen letzten Lebensjahren unweit des Petersplatzes in der Ordenszentrale der Jesuiten gewohnt.