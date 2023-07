﻿Vom Studienabbrecher zum Auszubildenden

Hannover. Die 2020er Jahre auch in Hannover: Unternehmen suchen dringend Arbeits- und Fachkräfte, Betriebe stellen Ausbildungsplätze zur Verfügung, die nicht besetzt werden. Andererseits: Sind immer noch tausende junge Leute ohne Ausbildungsplatz und Job, manche sind auch nicht mehr so jung und dennoch tut sich nichts. Im Extremfall sind da Verantwortliche in Personalabteilungen, die super Zeugnisse, Abschlüsse und Arbeitserfahrungen wünschen und feststellen müssen, dass sie sich die perfekten Arbeitskräfte nicht backen können. Oder im anderen Extremfall junge Menschen, die weder Lust aufs Aufstehen noch aufs Arbeiten haben und dies bei der „Arbeitssuche“ auch kundtun. „Mist“, wie Michael Stabe sagen würde.

Stabe ist Werkstattleiter und Ausbilder bei der Firma Viscom in Badenstedt und schaut mit großem Wohlgefallen auf seinen Auszubildenden Feyzullah Turgut. „Der zeigt Einsatz und hat auch Lust zu arbeiten.“ Dem 30-jährigen Turgut ist es möglich, die Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme zu machen, obwohl einiges dagegen sprechen würde. Doch mit Blick auf den prekären Arbeitsmarkt werden in diesen Zeiten Dinge möglich, die Chancen für alle beinhalten: Arbeitnehmern wie Turgut und Arbeitgeberinnen wie Viscom in Badenstedt.

Studium, Nebenjobs und Familie waren zu viel

Aber von vorn: Feyzullah Turgut kommt aus seiner Heimat Türkei 2000 nach Deutschland, der junge Mann beginnt im Wintersemester 2014 ein Studium der Elektro- und Informationstechnik. Dann kommt seine Verlobte nach, die beiden heiraten 2017, 2019 wird ihr Sohn geboren. „Meine Frau musste sich erst einfinden in Deutschland, die Sprache und die Gegebenheiten lernen und so hing alles an mir.“ Neben dem Studium ging er verschiedenen Jobs nach, war für alle Belange der Familie zuständig und musste natürlich auch selbst noch an der deutschen Sprache arbeiten.

Ausbildung als Umschulung

Irgendwann ist alles zu viel. Turgut bricht das Studium im 5. Semester ab und schlägt sich mit verschiedenen Jobs durch. „Ich bin Kurierfahrer gewesen, wurde bei dem Arbeitgeber zum Disponenten befördert, dazu kam ein weiterer Nebenjob und zum Lernen blieb leider keine Zeit mehr.“ Doch er hat Ehrgeiz, will „etwas Festes“ und weiß: „Dafür braucht man etwas in der Hand und da ich das nicht hatte, beschloss ich, die Umschulung zu machen.“

Denn seine Fallmanagerin Bettina Braun und Jobakquisiteurin Sengi Kinik berichten ihm von einem besonderen Angebot: Mit einem sogenannten Bildungsgutschein für Studienabbrecher kann er eine verkürzte Ausbildung machen. Mit den Vorkenntnissen kann er eine eigentlich 3,5 Jahre währende Umschulung in nur 2,5 Jahren durchziehen. Er behält die Hilfe zum Lebensunterhalt, früher Hartz IV, seit 1. Januar heißt das Bürgergeld, bekommt die Fahrtkosten zum Betrieb und zur Berufsschule, nötige finanzielle Unterstützung für Materialkosten. Und: Der Arbeitgeber, der zunächst nicht wissen kann, ob sein neuer Auszubildender auch durchhält, braucht keine Ausbildungsvergütung zu zahlen.

Finanzielle Unterstützung hilft

Eine Win-Win-Situation. Turgut beginnt ein einwöchiges Praktikum im Juli 2022, „da war eigentlich schon klar, dass wir ihm die Umschulung anbieten“, sagt Personalchefin Alexandra Domeyer-Felix. Nach einem weiteren einmonatigen Praktikum im September beginnt Turgut seine Ausbildungs-Umschulung am 1. Oktober 2022. „Das hätte ich ohne die finanzielle Unterstützung vom Jobcenter nicht machen können“, sagt er.

Längerfristige Perspektiven: Personalchefin Alexandra Domeyer-Felix freut sich, dass Feyzullah Turgut bei Viscom gut ins Team passt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Neu ist, dass Jobcenter-Kundinnen und -Kunden, die eine Ausbildung beginnen, die Zwischenprüfung und schließlich auch die Prüfung bestehen, seit diesem Juli auf Extrageld (Weiterbildungsgeld) vom Staat rechnen können. Und das rechnet sich: 150 Euro monatlich zusätzlich gibt es dafür, dass man eine Ausbildung aufnimmt und sie durchzieht. Für eine bestandene Zwischenprüfung gibt es 1000 Euro, ein bestandener Abschluss bringt 1500 Euro. Über die 1000 Euro konnte Feyzullah Turgut sich bereits freuen, mit einer 2 Plus bestand er die Zwischenprüfung.

Arbeitgeber freut sich

Seinen Arbeitgeber, der industrielle Prüfmaschinen für Produkte und Kunden aus aller Welt herstellt, hat er schnell überzeugen können, dass die Chance für ihn auch eine Chance für Viscom war. „Natürlich kann er nach der Ausbildung bleiben“, sagt Personalchefin Domeyer-Felix. Die sich freut, dass Turgut auch menschlich so gut ins Team (400 Beschäftigte, 28 Auszubildende) passt. „Wir haben hier flache Hierarchien, duzen uns alle, jeder kommt gern zur Arbeit und alle haben Möglichkeiten, weiterzukommen oder die Abteilungen zu wechseln“, erzählt die Personalchefin stolz. „Wir haben Beschäftigte, die hier seit mehr als 30 Jahren hier arbeiten. Wir gehen freundschaftlich und familiär miteinander um. Der Wohlfühlfaktor stimmt einfach“

