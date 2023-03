﻿Von Abschiebung bedrohte Jesidin aus Hannover erhält prominente Unterstützung

Hannover. Der Fall der jungen Jesidin Hayfaa Sharaf Elias, die trotz eines Jobs in einer hannoverschen Arztpraxis abgeschoben werden soll, schlägt weiter hohe Wellen. So hat der SPD-Ortsvereinsvorstand Groß-Buchholz Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil aufgefordert, sich mit der drohenden Abschiebung der 20-Jährigen zu befassen. Er solle „in seiner Eigenschaft als unser Landtagsabgeordneter“ alles dafür tun, dass die Abschiebung dieser jungen Frau und ihrer Familie nicht vollzogen werde, schreibt der Ortsvereinsvorsitzende Gerd Andres. Andres war viele Jahre SPD-Bundestagsabgeordneter und zudem neun Jahre parlamentarischen Staatssekretär, bevor er den Ortsvereinsvorsitz in Groß-Buchholz übernahm. Groß-Buchholz gehört zum Wahlkreis 24, in dem Stephan Weil gewählter Landtagsabgeordneter ist. Auch der hannoversche SPD-Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetovic, der selbst als Vierjähriger mit seiner Familie in den Nordbalkan abgeschoben werden sollte und aufgrund der Interventionen seines Anwaltes bleiben konnte, hat angekündigt, sich um den Fall zu kümmern.

Menschenrechtsorganisationen verurteilen Abschiebung

Es sei unfassbar, dass die junge Jesidin zurück in den Irak geschickt werden solle, in ein Land, das fast neun Jahre nach dem Völkermord immer noch mit der Aufarbeitung desselben ringe, schreibt die aus Hannover stammende und mittlerweile in Berlin lebende Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal in einem umfangreichen Kommentar über den Fall auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Dies sei umso unverständlicher, als der Deutsche Bundestag den Genozid an den Jesiden erst vor zwei Monaten offiziell anerkannt habe. Tekkal begleitete Bundesaußenministerin Annalena Baerbock als Teil der Delegation der Bundesregierung Anfang März auf ihrer ersten Reise in den Irak. Baerbock gedachte dort auch der jesidischen Opfer des Völkermordes in der Region Shingal, jener Region also, aus der auch die heute in Hannover lebende Hayfaa Sharaf Elias geflohen ist.

Tekkal ist selbst Jesidin und setzt sich – auch mithilfe der von ihr gegründeten Hilfsorganisation „Hawar Help“ – seit vielen Jahren für die verfolgte kurdische Religionsgemeinschaft ein. Auch „Hawar Help“ verurteilte die geplante Abschiebung von Hayfaa Sharaf Elias so wie aller vor dem Völkermord geflohenen Jesiden. „Menschen, die hier Schutz suchen und sich ein Leben aufbauen, muss ein Leben in Freiheit und Sicherheit gewährt werden“, kommentierte die international agierende Menschenrechtsorganisation den Fall auf Twitter.

„Irak hat keine funktionierenden Sicherheitsapparate“

Auch die international kooperierende Nichtregierungsorganistion (NGO) „Eziden weltweit“ reagierte: Der Irak sei ein fragiler Staat mit nicht funktionierenden Sicherheitsapparaten. Eine Abschiebung sei auf der Basis des Grundgesetzes und der allgemeinen Menschenrechtserklärung nicht tolerierbar, schreibt der Verein auf Twitter. Viele andere Twitternutzer verurteilten die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge als unverständlich oder „Sabotage des Staates“. Auch viele Leserinnen und Leser hatten die drohende Abschiebung verurteilt.

Die heute 20-jährige Jesidin Hayfaa Sharaf Elias hat den Völkermord an den Jesiden im Nordirak überlebt. Als Analphabetin kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland, machte den Realschulabschluss, fand eine Lehrstelle in Hannover als medizinische Fachangestellte. Trotz Fachkräftemangels soll sie jetzt abgeschoben werden.Ihr Chef, der hannoversche Onkologe Ingo Zander, kämpft für sie.