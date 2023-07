﻿Von Hannover nach Kiew: Bahnunternehmen plant neue Strecke

Kostenfrei bis 07:00 Uhr lesen

Regiojet

Bald bis Kiew: Ein privates Eisenbahnunternehmen will demnächst die fast 1500 Kilometer lange Strecke anbieten.

Hannover soll offenbar eine neue Zugverbindung in Richtung Osten bekommen: Ein privates Unternehmen will künftig bis in die ukrainische Hauptstadt Kiew fahren. Die Vorbereitungen laufen trotz Krieg, der Betreiber plant schon mit einem relativ konkreten Datum.