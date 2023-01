﻿Von Stadtbahn in Hannover überrollt: Durfte Fahrer den 52-jährigen Mann rauslassen?

Die Ermittlungen zum tödlichen Stadtbahnunfall an der Station Fasanenkrug in Hannover dauern an. Jetzt äußern sich Polizei und Üstra auch dazu, wo genau der Stadtbahnfahrer den 52-jährigen Passagier nach der Station aussteigen ließ – und ob das erlaubt war.

Am Unglücksort gestorben: Der Verkehrsunfalldienst führt die Ermittlungen zum tödlichen Zusammenstoß eines 52-Jährigen mit einer Stadtbahn am Fasanenkrug.

Hannover. Der tödliche Unfall am Stadtbahn-Endpunkt Fasanenkrug in Hannover beschäftigt weiterhin die Polizei. Inzwischen ist das Alter des Fußgängers geklärt. Außerdem machen sowohl Ermittler als auch Üstra erstmals Angaben dazu, wo der 52-jährige Mann am Donnerstag ausgestiegen ist – und ob das erlaubt war. Der 25-jährige Stadtbahnfahrer hatte den zurückgebliebenen Fahrgast an Bord erst nach Verlassen der Haltestelle bemerkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der genaue Ort ist nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann. Fest stehe mittlerweile, dass der Unfall erst hinter dem eigentlichen Aussteigepunkt geschah, „es aber noch einen asphaltierten Untergrund gab“. Schon Stunden nach dem Zusammenstoß teilten die Ermittler mit, die Unfallstelle lag innerhalb der sogenannten Wendeschleife. Dort drehen die Stadtbahnen, eigentlich ist der Zu- und Ausstieg abseits von Haltestellen untersagt.

Üstra: Ein- und Ausstieg nur an Haltestellen erlaubt

Der Zug hatte den Mann am Donnerstag gegen 11 Uhr rund 30 Meter mitgeschleift. Noch am selben Tag hieß es seitens der Polizei, es handle sich um einen Passagier, der die Stadtbahn unmittelbar zuvor in der Wendeschleife verlassen sollte. Der Mann war am eigentlichen Endpunkt sitzengeblieben, der 25-jährige Fahrer entdeckte ihn erst im Nachhinein. Nach erneutem Anfahren forderten weitere Üstra-Mitarbeiter den Fahrer auf, sofort zu stoppen, weil die Bahn den 52-Jährigen erfasst hatte. Das Opfer starb noch an der Unglücksstelle. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Tötung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Asphalt spricht dafür, dass der Mann zwischen Haltestelle und eigentlicher Wendeschleife ausstieg. Dort queren die Züge nämlich die Fahrbahn für die Linienbusse. Üstra-Sprecher Heiko Rehberg äußert sich wegen der Ermittlungen zwar nicht zum Fall, erklärt aber die Regeln: „Der Ein- und Ausstieg ist grundsätzlich nur an Haltestellen erlaubt.“ Es gebe aber Ausnahmen. Fahrerinnen und Fahrer kontrollieren stets die Wagen, bevor sie etwa ins Depot rollen oder sich auf neue Fahrten vorbereiten. Sitzen noch Menschen an Bord, würden sie hinauseskortiert und vom Gelände begleitet.

Betrunkener brauchte Hilfe beim Aussteigen

Den Toten hat die Polizei als 52-Jährigen identifiziert. Weiterhin bleiben die Ermittler dabei, dass der Mann wohl alkoholisiert war. „Das Ergebnis der Untersuchungen steht aber noch aus“, sagt Bohrmann. Nach Informationen dieser Redaktion mussten dem 52-Jährigen zwei Üstra-Mitarbeiter beim Aussteigen helfen. Danach sollen sie ihn mit ausreichend Abstand gehen lassen haben. Offenbar wählte der Passant aber den Weg zurück zur Bahn. Ob er dann getroffen wurde und stürzte oder noch vor dem Anfahren zwischen die Wagen geriet, ist weiter unklar.