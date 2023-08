In Hannovers Jugendzentren können Teenager nicht nur Kickern, „Abhängen“ und Freunde treffen – sondern auch ein breites Sportangebot nutzen.

Hannover. Von Kick-Thaiboxen, Klettern und BMX-Fahren bis zu Tänzen wie Salsa und Breaking: Hannovers Jugendzentren bieten ein umfangreiches Sportprogramm an. Und die Kurse und Aktionen in den Jugendzentren sind sogar größtenteils kostenlos. In den Treffs Feuerwache, JUZ und Youth Unity erklären Trainer, welche Sportarten ihre Einrichtungen vermitteln.