﻿Nica will in Hannover nicht nur singen, sondern auch essen

Durch ihre Eltern hat sie Musik im Blut. Ihren ganz eigenen Stil hat Nica (36) allerdings selbst gefunden, nicht zuletzt aufgrund von Unwägbarkeiten. Die Sängerin war als Teil des Duos „Nica & Joe“ ein Star und beschreitet nun als Solo-Künstlerin ihre musikalische Zukunft. Wir haben mit der 36-Jährigen gesprochen, die bei der „Nacht der Gastronomie“ am 6. März in Hannover auftritt.

Hannover. Aus den Zeiten, als sie mit „Nica & Joe“ in Hannover unterwegs gewesen und aufgetreten ist, bleibt ihr vor allem eins in Erinnerung: „Die Stadt hat irgendwie ein recht schwieriges Publikum.“ Nica (36, geboren wurde sie als Veronika Belyavskaya) muss lachen. „Heute habe ich ein ganz anderes Bild von Hannover. Und Schuld daran ist Sonia.“ Die Sängerin meint Sonia Ordoñez Alcantara (43). Nica hat die Musikmanagerin und „Weykup“-Chefin im vergangenen Jahr kennengelernt, daraufhin beim Maschseefest gesungen und „die geilsten Partys in Hannover gefeiert“.