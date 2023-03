﻿Vonovia bedeckt 16 Dächer in Garbsen mit Solarmodulen

Der Wohnungskonzern Vonovia mit 492 Wohnungen Auf dem Kronsberg in Garbsen bestückt seine Dächer mit Solaranlagen. Bis Mitte 2023 sollen dort 52 Solarkraftwerke in Betrieb gehen und Mieter mit grünem Strom versorgen. Es ist der Start für eine Serie von Installationen in der gesamten Region Hannover.

Blick vom Vonovia-Dach an der Straße Auf dem Kronsberg in Richtung Hochhaus Wilhelm-Reime-Straße: Die Module sind installiert, diese Anlage ist fast fertig.

Berenbostel. Vonovia fängt an, die Sonne einzufangen: Deutschlands größter Vermieter mit rund 500.000 Wohnungen an etwa 400 Standorten hat die Dächer seiner Immobilien als Standorte für Photovoltaikanlagen entdeckt. In Garbsen ist der Startschuss gefallen für eine Reihe von Investitionen in der Region Hannover.

16 Dächer für insgesamt 52 Anlagen sind es Auf dem Kronsberg in Berenbostel, rund 30.000 sind es bundesweit. Pro Dach rechnet Vonovia in Berenbostel mit eineinhalb bis zwei Wochen Aufbauzeit. Bis Mitte des Jahres sollen die Arbeiten über den Köpfen der Mieter abgeschlossen sein. Parallel beginnt Vonovia mit der Installation von Anlagen an der Northeimer Wende in Hannover-Leinhausen. Weitere Quartiere folgen in den nächsten Jahren. Allein für das Quartier in Berenbostel rechnet Vonovia mit einer Investitionssumme von einer Million Euro.

Konzern sucht Personal für Installation

Handwerker verteilen auf einem Dach an der Straße Auf dem Kronsberg das Baumaterial. © Quelle: Markus Holz

Das Solardach-Programm scheint hohe Priorität zu haben. Das Unternehmen bedient sich zwar einiger Subunternehmer, wie in Berenbostel und Leinhausen der Firma Blis aus Hannover. Sie rüstet aber auch selbst personell auf und sucht händeringend Handwerker, speziell Elektriker, Dachdecker und Projektleiter. Die eigenen Ressourcen sollen um rund 100 Stellen aufgestockt werden, weil Kapazitäten bei Dienstleistern in der Solarbranche bundesweit fehlen. „Wir wollen mit Photovoltaik und Erdwärme zügig eine lokale Energieversorgung aufbauen“, sagt Stefan Ritter. Er ist bei Vonovia für den Energiesektor zuständig.





Solardächer für Garbsen Vonovia startet sein Solardach-Programm für die Region Hannover in Garbsen. Im Quartier Kronsberg in Berenbostel entstehen 52 Anlagen auf 16 Flachdächern. © Quelle: HAZ

Für die Anlagen in Berenbostel haben Blis und Vonovia länger nach einer Lösung suchen müssen. Die Kollektoren werden dort nicht in der Betondecke des Daches befestigt. Sie stehen auf dem Dach, ohne dass die Ständer eine Verbindung zum Gebäude haben, und werden nach allen Gutachten trotzdem bei Sturm nicht wegwehen. Das funktioniert, weil die Kollektoren fast liegen, durch den erhöhten Rand des Flachdaches etwas Windschatten haben und mit Steinen beschwert werden. „Die Dachhaut zu verletzten, birgt immer die Gefahr von kleinen Rissen, in die Wasser eindringen kann“, sagt Projektleiter Andreas Hungerland, „darum bohren wir hier nicht in die Betondecken.“

Die Ständer der Solarmodule sind mit Steinen beschwert. Höhenverstellbare Füße halten die Anlage in der Waage. Die Füße kommen aus dem Bereich der Bühnen- und Veranstaltungstechnik. © Quelle: Markus Holz





Das gesamte Material wird mit dem Kran auf besonders stabilen Stellen auf dem Dach abgesetzt. Die meiste Zeit nimmt der Aufbau des Untergestells in Anspruch. Die gedämmten Flachdächer sind in sich geneigt, damit Regenwasser abfließt. Die Installateure müssen diese Gefälle mit verstellbaren Füßen ausgleichen. Die Wasserwaage ist das Hauptwerkzeug am Beginn der Arbeiten. Denn die Solarmodule vertragen kein Biegen und Spannen.

Vonovia verkauft den Strom selbst

Betreiberin der Anlagen ist die Konzern-Tochter „Vonovia Energie Service“, ein hauseigener Energieversorger. Er zahlt für die Dachflächen Pacht an die Immobiliensparte von Vonovia und verkauft den Strom vom Dach, vornehmlich an die Mieter selbst. Das Produkt nennt sich Gründirektstrom und wird rein generativ erzeugt. „Wir können mit diesen Anlagen die Grundlast abdecken, also den Strom für Kühlschrank, Licht und andere Geräte, die den ganzen Tag Strom brauchen“, sagt Stefan Ritter. Die Schaltung sei so gebaut, dass der Solarstrom zuerst in die Wohnungen fließt, bevor überschüssige Energie ins Netz abgegeben wird.

Vonovia wird seinen 492 Mietern auf dem Kronsberg darum einen eigenen Stromtarif anbieten. Wer unterzeichnet, geht anderen Versorgern wie den Stadtwerken Garbsen als Kunde verloren. Ob es für Mieter auf dem Kronsberg mit Vonovia-Tarif günstiger wird, konnte Ritter am Dienstag noch nicht sagen. Das Unternehmen spricht pauschal von einer Einsparung in Höhe von zehn Prozent.

Bau von Ladesäulen ist denkbar

Gehen die Anlagen in Berenbostel in Betrieb, erzeugt jedes Modul eine Leistung von 400 Watt. Die kleinen Berenbosteler Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von zusammen 766 Kilowatt(peak). „Mit dieser Leistung können zum Beispiel 350 haushaltsübliche Klimaanlagen ein Jahr lang betrieben werden“, schreibt Vonovia – oder Elektrofahrzeuge geladen werden. Der Bau von Ladesäulen werde je nach Standort und Bedarf vor Ort geprüft, sagt Ritter. Unabhängig davon: Der ökologische Nutzen allein durch die Einsparung von CO2 ist unstrittig. Ab 2030 will Vonovia jährlich rund 194 Millionen Kilowattstunden Solarenergie gewinnen und 76.500 Tonnen CO2 vermeiden. Die kalkulierte Investitionssumme bis 2030 liegt bei rund 240 Millionen Euro. Das 30.000-Dächer-Programm des Konzerns soll bis 2050 abgeschlossen sein.