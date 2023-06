﻿Vonovia will Häuser im Sahlkamp verkaufen – Politik fürchtet Niedergang des Stadtteils

Hannover. Rückschlag für die dringend nötige Erneuerung im Stadtteil Sahlkamp: Das Unternehmen Vonovia hat nach übereinstimmenden Berichten gegenüber mehreren Gesprächspartnern angekündigt, seine Immobilien im Wohnquartier verkaufen zu wollen. Bezirksbürgermeister Wjahat Waraich (SPD) spricht von einer „Hiobsbotschaft“: „Ich bin sehr verärgert über diese Entwicklungen.“

Vonovia plant Rückzug aus dem Sahlkamp

Die Vonovia, Deutschlands größter Wohnungskonzern, hat jüngst angekündigt, bundesweit 66.000 Wohnungen zu verkaufen, um höhere Kapitalkosten zu kompensieren, die durch den Zinsanstieg entstanden sind. Das Unternehmen besitzt etwa 820 Wohnungen in Sahlkamp-Mitte entlang Schwarzwald- und Elmstraße, Hägewiesen, Spessartweg und Nachbarstraßen. Die Flächen summieren sich auf geschätzt etwa 60.000 Quadratmeter, hinzu kommen Handels- und Gewerbeareale am Sahlkampmarkt. Vor allem dort, also im Hochhaus Elmstraße 17 und an der Schwarzwaldstraße 29-39, ballen sich in 222 unsanierten Wohnungen aus den frühen Siebzigerjahren die Probleme.

2009 hat Hannovers Rat beschlossen, Sahlkamp-Mitte zum städtebaulichen Sanierungsgebiet zu erklären. Damit will man Abwärtsspiralen am Wohnungsmarkt begegnen. Heruntergekommene Wohnungen ziehen oft problematische Mieter an, die in besseren Wohnvierteln nichts finden. Eine Ballung problematischer Mieter wirkt sich auf das Umfeld aus, sodass auch ordentliche Vermieter nicht mehr investieren. Ganze Viertel können so abrutschen.

Hannover hat gute Erfahrungen mit Stadtteilsanierungen

Mit Stadtteilsanierungen hat Hannover in Linden und der Nordstadt, Stöcken und Hainholz gute Erfahrungen gemacht. Aktuell laufen sie etwa in Oberricklingen und Davenstedt. Wer investiert, bekommt hohe Zuschüsse. Die Kosten aber werden später auf alle Immobilieneigentümer umgelegt. Es lohnt also mehr, zu investieren, als dies nicht zu tun.

Unsaniert und heuntergekommen: Vonovia-Hochhaus am Sahlkampmarkt in Sahlkamp-Mitte. © Quelle: Ilona Hottmann (Archiv)

Die Wohnungsbestände im Sahlkamp-Mitte jedoch sind in den vergangenen Jahrzehnten von einem Spekulationsunternehmen ans nächste weitergereicht worden. Ceberus, Pirelli, Nileg, Gagfah, Deutsche Wohnen – alle haben Profite abgeschöpft, aber selten investiert. Vonovia hat 2021 die Deutsche Wohnen geschluckt und ist seitdem im Stadtteil Großeigentümerin.

Sahlkamp hat höchste Kinderarmut in Hannover

Das Unternehmen engagiert sich zwar freiwillig bei mehreren sozialen Einrichtungen, galt aber in der Stadtverwaltung schon lange als schwieriger Partner bei der Stadtteilsanierung. Immer wieder sollen Gesprächsanbahnungen gescheitert sein. Im Frühsommer gab es nun Hoffnung – aber die zerschlägt sich jetzt, weil Vonovia angekündigt hat, das Engagement im Stadtteil herunterzufahren und Käufer zu suchen.

Bezirksbürgermeister Waraich spricht von Alarmsignalen: „Der Sahlkamp ist einer der ärmsten Stadtteile Hannovers mit unter anderem der höchsten Kinderarmut und einem überdurchschnitlich hohen Anteil an Erwerbslosen.“ Wenn die geplante Sanierung jetzt erneut stocke und möglicherweise ein neuer Eigentümer einsteige, der wieder nur Spekulationsgewinne einfahren wolle, drohe ein Abrutschen des Quartiers.

Bezirksbürgermeister will „Wahnsinn ein Ende“ bereiten

Waraich sagt, er wolle sich dafür einsetzen, „dass dieser Wahnsinn ein Ende findet und die öffentliche Hand einspringt“. Entweder müsse die kommunale Wohngesellschaft Hanova die Vonovia-Häuser kaufen, um die Stadtteilsanierung fortzuführen. Oder das Land könne mit seiner noch zu gründenden Landesbaugesellschaft die Sanierung der Immobilien übernehmen.

Allerdings hat Landesbauminister Olaf Lies bereits angekündigt, man müsse aufpassen, dass in der Gesellschaft nicht heruntergewirtschaftete Problemimmobilien geparkt werden, sodass die öffentliche Hand ausputzen muss, was Privatunternehmen mit ihrem Renditehunger angerichtet haben. Und auch aus dem Umfeld von Hanova ist zu vernehmen, dass man bereits genug mit anderen Projekten zu tun habe.

Vonovia bestätigt nicht

Offiziell ist sowieso noch gar nichts bestätigt. Vonovia teilt auf Anfrage mit, dass man eine mögliche Käufersuche nicht kommentiere.

