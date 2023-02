﻿Heute die Tonne, damals der Beutel: Wie Hannover vor 30 Jahren um den Gelben Sack stritt

Am 1. März 1993 werden in Hannover erstmals Gelbe Säcke abgeholt. Eine neue Ära der Mülltrennung beginnt in der Stadt. Doch der Start verläuft holprig – und die Probleme kommen einem seltsam bekannt vor.

Hannover. Ihre Tage sind gezählt: Ende Februar holt Entsorger Aha zum letzten Mal die Gelben Säcke in Hannover ab. Sie werden durch die Gelben Tonnen abgelöst. Die Ironie des Schicksals: Just an dem Datum, an dem man den Gelben Säcken zum 30. Geburtstag hätte gratulieren können, haben sie in Hannover ausgedient.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 1. März 1993 holen Müllmänner und -frauen in der Leinemetropole erstmalig Wertstoffsäcke ab, in denen Bewohnerinnen und Bewohner ebenfalls zum ersten Mal ihren Kunststoffmüll einsortierten.

Gelbe Säcke werden zu früh hinaus gestellt

Die Aufregung damals gleicht ein wenig der, die Hannover heute mit den Gelben Tonnen erlebt. Diese Zeitung berichtet im Februar 1993 über zahlreiche kritische Stimmen. So fragen sich einige, wie sie in „ihrer kleinen Wohnung neben Kartons für Altpapier, einem Kasten für Altglas und dem üblichen Mülleimer auch noch irgendwo den Gelben Sack platzieren sollen.“ Als „Zumutung“ empfänden das zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorn dabei: Umweltdezernent Hans Mönninghoff stellt im Februar 1993 den Gelben Sack vor. © Quelle: Rainer Dröse

Andere sind hingegen besonders eifrig: Schon Wochen vor der ersten Abholung am 1. März, sammeln sich auf den Straßen die Wertstoffsackberge. Denn einige Anwohnerinnen und Anwohner schleppen die Behälter voll Verpackungsmüll viel zu früh aus ihrer Haustür und stellen sie an die Straße. Das Abfallwirtschaftsamt muss extra ausrücken und die Säcke abtransportieren.

Gefeiert werden jene, die eine Lösung anbieten. Das Kaufhaus Galeria Horten erschließt sich eine Marktlücke und bietet zwei Rahmen an, die den Gelben Sack umfassen und gleichzeitig mit einem Deckel verschließen lassen. So wird unangenehmer Gestank gemindert und die Tüte fliegt auch nicht mehr in der Wohnung herum.

Der große Kampf um die Sack-Gutscheine

Zum Start droht zudem ein Mangel – nur neun Millionen Säcke stehen der Stadt für 250.000 Haushalte zur Verfügung. Die Verwaltung verteilt deshalb Gutscheine für 30 Abfallbeutel, doch die sind heiß begehrt. Weil offenbar Menschen befürchten, zu schnell die Säcke aufzubrauchen, reißen sie die Gutscheine den Nachbarinnen und Nachbarn aus den Briefkästen.

Für die Umwelt: Werbekampagne für den Gelben Sack 1995. © Quelle: Herbert Rogge

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die ersten Wochen der Sackabfuhr verlaufen holprig. Einige Bürgerinnen und Bürger stellen die Säcke am falschen Tag vor die Tür, die Müllabfuhr vergisst manchmal ganze Straßen. Dennoch kommen in den ersten zwei Wochen fast 76 Tonnen Plastikmüll in Hannover zusammen.

Wieso die Gelben Säcke eingeführt wurden

Doch wieso gab es die Gelben Säcke überhaupt? Zwei Jahre zuvor trat eine Verordnung zur „Vermeidung von Verpackungsabfällen“ in Kraft. Hersteller und Handel standen bundesweit plötzlich in der Pflicht, Verpackungsmüll zurückzunehmen und „einer erneuten Verwendung oder einer stofflichen Verwertung außerhalb der öffentlichen Abfallentsorgung zurückzuführen.“ Das klingt nicht nur ziemlich sperrig, es war für viele Unternehmen auch kaum umsetzbar.

Am Band: Müll aus dem gelben Sack wird 1993 bei der Firma Noris Entsorgung in Anderten sortiert. © Quelle: Andre Spolvint

Dies war zugleich die Geburtsstunde für den Grünen Punkt. Hersteller und Handel konnten sich von der Pflicht befreien, wenn sie dafür eine Gebühr zahlten. Sie durften fortan ihre Verpackungen mit dem Grünen Punkt kennzeichnen. Dies schaffte den Rahmen dafür, dass die traditionelle Müllabfuhr um ein zweites System ergänzt werden konnte. Der Grüne Punkt auf der Verpackung war zugleich die nie wirklich kontrollierte Eintrittskarte in den Gelben Sack.

Nur die Hälfte wird recycelt

Fortan werfen die Menschen ihren Restmüll nicht mehr nur weg, sie trennen ihn – auch wenn sich einige vehement weigern. Hannover übernahm bei der Mülltrennung schon einmal eine Vorreiter-Rolle, führte 1974 als erste deutsche Stadt Behälter für Altglas ein. Zehn Jahre später folgten dann Container für Altpapier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sämtliche Verpackungen, die die Menschen in Hannover Anfang der Neunzigerjahre in die Gelben Säcke werfen, transportieren Lastwagen zunächst von Anderten nach Hilter, einem kleinen Dorf bei Osnabrück. Ein Unternehmen fertigt dort aus dem Müll neue Kunststoffprodukte – und macht so aus Dreck Geld.

Prominenter Ort: Mit der Aktion "Duales System – Ausweglos verirrt" protestieren Jugendliche 1996 auf dem Steintorplatz in Hannover gegen Einwegverpackungen. © Quelle: Rainer Dröse

Doch die Recyclingquote ist nicht so hoch wie sie einst erwartet wurde, stellt die Stadt einige Jahre später fest. Nur etwa die Hälfte des Verpackungsmülls wird wiederverwertet. Von 5200 Tonnen Kunststoffmüll im Jahr 1997 fuhren die Lastwagen 2300 Tonnen wieder nach Hannover zurück. Die Reste landeten auf der Deponie in Lahe. Dieser „Mülltourismus“ ist längst Geschichte – wie auch bald die Gelben Säcke.