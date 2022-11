﻿Vorbereitende Arbeiten: A37 wird zwischen Kirchhorst und Buchholz voll gesperrt

Anfang November wird die A37 in Fahrtrichtung Hannover für elf Stunden voll gesperrt. Betroffen ist das Teilstück zwischen den Autobahnkreuzen Hannover-Kirchhorst und Hannover-Buchholz. Die Umleitung führt über die A7 und die A2.

Hannover. Die A37 wird für einen Abend und die anschließende Nacht zwischen den Autobahnkreuzen Hannover-Kirchhorst und Hannover-Buchholz voll gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer mit Fahrtrichtung Hannover werden am Freitagabend, 4. November, ab 18 Uhr, bis Sonnabendmorgen, 5. November, 5 Uhr umgeleitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Umleitung führt vom Kreuz Hannover-Kirchhorst zunächst über die A7 in Richtung Kassel zum Autobahnkreuz Hannover-Ost. Von dort geht es über die A2 in Richtung Dortmund bis zur Anschlussstelle Lahe, um dort über die Kirchhorster Straße zu wenden und auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin zurück zum Kreuz Hannover-Buchholz und die A37 zu gelangen.

Lesen Sie auch

Der Grund für diese Einschränkung ist der Rückbau von zwei Verkehrszeichenbrücken. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um Vorarbeiten zur Grunderneuerung des fast zehn Kilometer langen Abschnitts der A37 zwischen Misburg und Beinhorn im nächsten Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von ub