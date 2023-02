﻿Vorfahrt für Fußgänger: Hannovers SPD setzt neue Prioritäten

Hannover. Die Förderung des Fußverkehrs soll oberste Priorität bei der Planung der Mobilität der Zukunft haben. Das fordert die SPD-Ratsfraktion in Hannover, die am Freitag ihr neues Mobilitätskonzept vorgestellt hat. Gleich dahinter folgen beim Ausbau der öffentliche Nahverkehr und der Radverkehr. Ganz hinten einreihen muss sich der Autoverkehr. „Grundsätzlich steht der Umweltverbund immer vor dem motorisierten Individualverkehr“, betont Fraktionschef Lars Kelich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein zentrales Ziel sei die Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen. Geprägt werde die Mobilität der Zukunft allerdings auch durch die Digitalisierung sowie den demografischen Wandel. „Wir wollen Mobilität für alle sicherstellen“, sagt Kelich, der das Konzept „Hannomobil“ als Beitrag ansieht, der in den neuen Masterplan einfließen soll, den die Stadtverwaltung aktuell für den Verkehrssektor erarbeitet.

Mehr Sicherheit und Komfort für den Fußverkehr

Die Priorisierung des Fußverkehrs begründet der Fraktionschef damit, dass dieser „die Basismobilität für alle“ sei. Die bereits vom Rat beschlossene Einrichtung der Stelle eines Fußverkehrsbeauftragten soll erst der Anfang sein. „Wir müssen den Fußverkehr sichtbarer machen“, fordert Kelich. Sicherheit und Komfort müssten sich erhöhen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Beispiel an Kreuzungen, die oft zugeparkt würden. Fußgänger würden häufig schlecht wahrgenommen. Helfen sollen „engmaschigere Kontrollen“ des Verkehrsaußendienstes, aber auch Umbaumaßnahmen. Ziel sei eine „Stadt der kurzen Wege“, in der sich auch Menschen mit Rollstuhl, Rollatoren und Kinderwagen problemlos fortbewegen können. Eine Zunahme der Konflikte mit Radfahrern erwartet Kelich jedoch nicht. Wo mehr Platz benötigt würde, sollten „Spuren für den Kfz-Verkehr schmaler gemacht werden“.

ÖPNV: Ringlinien und in Zukunft keine Tickets mehr?

Wichtige Säule: Der öffentliche Nahverkehr soll leistungsfähiger und für die Kunden günstiger werden. © Quelle: Moritz Frankenberg

Beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs setzt die SPD vor allem auf Querverbindungen sowie „eine oder mehrere Ringlinien“, so Kelich. Wer etwa mit der Üstra in einen benachbarten Stadtteil fahren wolle, müsse derzeit oft einen langen Umweg über die Innenstadt in Kauf nehmen, weil dort alle Linien zusammenlaufen. Dieselbe Strecke ließe sich hingegen mit dem Auto oft in wenigen Minuten bewältigen. „Das kann es nicht sein“, ärgert sich der SPD-Mann.

Zwar ist für den Nahverkehr vor allem die Region zuständig. „Aber wir wollen diese auch ein bisschen treiben“, kündigt Kelich an, der sich „unzufrieden“ mit dem aktuellen Ausbautempo zeigt. Ein weiterer Baustein sollen günstige Tickets sein, die „solidarisch finanziert“ werden sollen. Als „Vision“ bringt die SPD-Ratsfraktion sogar eine komplette Abschaffung von Tickets ins Spiel, die zum Beispiel über eine ÖPNV-Abgabe für Privathaushalte, Betriebe und Touristen finanziert werden könnte. Allerdings sei es „kompliziert“, das allein auf dem Gebiet der Stadt Hannover umzusetzen, räumt Kelich ein. Das deutschlandweite 49-Euro-Ticket, das im Mai starten soll, sowie die Pläne der Region für ein 365-Euro-Ticket seien „Schritte in die richtige Richtung“.

Radverkehr: Mehr Querverbindungen und weniger Matschwege

Weiterer Ausbau: Die SPD will das geplante Veloroutennetz durch Querverbindungen ergänzen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Förderung des Radverkehrs setzt die SPD auf den Ausbau von Velorouten und Radschnellwegen. Auch hier müsse jedoch ein „Netz von Querverbindungen und Ringen“ geschaffen werden, weil gerade die Stadtteile oft schlecht miteinander verbunden seien. Auch die Umlandkommunen müssten besser angebunden werden.

Zudem müsse es auch in Grünflächen deutlich mehr asphaltierte oder gepflasterte Radwege geben. „Es muss möglich sein, dass man auch bei schlechtem Wetter vorankommt, ohne durch Schlamm und Pfützen zu fahren“, fordert Kelich.

Autos: Weniger in der Stadt – aber leistungsfähige Schnellwege

Muss saniert werden: Hannovers Westschnellweg. Die SPD macht sich für eine Tunnellösung stark. © Quelle: Christian Behrens

Den Autoverkehr will die SPD vor allem im Bereich der Innenstadt sowie in den Wohnvierteln reduzieren. Helfen sollen die Ausweitung und höhere Bepreisung des Anwohnerparkens sowie ein massiver Ausbau des Carsharings, für das bevorzugt Parkplätze geschaffen werden sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allerdings fordert die SPD auch, dass „die Kapazität und Qualität des Schnellwegnetzes gesichert werden muss“, weil sonst mehr Verkehr in den Wohnvierteln drohe. Geht es nach SPD-Fraktionschef Kelich dürfen die Schnellwege bei der Sanierung „auch zwei, drei Meter breiter werden“. Für den Westschnellweg fordert er eine Tunnellösung, weil diese „städtebaulich das Beste“ sei. Den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt will die SPD verbannen. Die Parkhäuser sollen jedoch weiter erreichbar bleiben. Am Stadtrand sollen attraktive Park-&-Ride-Plätze entstehen.