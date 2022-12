﻿Vorfahrt für Radfahrer: Stadt Hannover will alle Fahrradstraßen umbauen

Die Stadt Hannover überprüft nach einem Gerichtsurteil alle Fahrradstraßen in Hannover, ob sie sich tatsächlich als Radroute eignen – und möglicherweise nachgebessert werden müssen. Auf vier Fahrradstraßen sollen im Frühjahr erste Bauarbeiten starten.

Hannover. Bloße Markierungen auf der Fahrbahn und Straßenschilder reichen nicht aus, um eine Fahrradstraße zum Hauptverkehrsweg für Radfahrer zu machen – das hat ein Gerichtsurteil vor drei Jahren bestätigt. Jetzt bessert die Stadt Hannover nach und überprüft alle Fahrradstraßen in Hannover. Auf vier Strecken hat die Stadt bereits Lösungen gefunden. „Wo Fahrradstraße draufsteht, muss auch Fahrradstraße drin sein“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Freitag bei der Vorstellung der Pläne im Rathaus. Bereits im Frühjahr sollen die vier Fahrradstrecken ausgebaut werden, dafür müssen aber keine großen Bagger anrücken.

Gericht: Kleefelder Straße zu schmal

Die Stadt hat bisher folgende Fahrradstraßen unter die Lupe genommen: Adolfstraße, Kleefelder Straße, Kleestraße sowie die Strecke Eichstraße/Flüggestraße. Eigentlich hätte man sich nur um die Kleefelder Straße kümmern müssen, betont die Stadt, denn allein auf diese Strecke bezog sich das Gerichtsurteil.

Vor drei Jahren kam das Verwaltungsgericht Hannover zu dem Schluss, dass die Kleefelder Straße keineswegs die Eigenschaften einer Fahrradstraße aufweise. Die Fahrbahn sei zu schmal, Konflikte mit Autofahren seien programmiert, meinte das Gericht. Die Stadt nimmt das Urteil jetzt zum Anlass, alle 23 Fahrradstraßen in Hannover zu überprüfen. "Das Urteil gilt für uns als Maßstab. Daraus leiten wir Handlungsoptionen ab", sagt Onay.

Fahrbahnbreite von vier Metern nötig

Drei Kriterien muss eine Fahrradstraße erfüllen, um als schnelle Velostrecke dienen zu können. „Der Radverkehr muss die vorherrschende Verkehrsart sein“, sagt Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD). Zudem müsse der Auto-Durchgangsverkehr aus der Straße herausgehalten werden. Und drittens müsse es für Radler möglich sein, nebeneinander zu fahren. „Das bedeutet: Wir brauchen eine Fahrbahn von vier Metern Breite“, ergänzt Tiefbauamtschef Andreas Bode.

Blaupause für andere Straßen: Die Edenstraße soll nach Ansicht der Stadt als Vorlage dienen für andere Fahrradstraßen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Auf den vier untersuchten Fahrradstraßen muss die Stadt nur wenige Stellschrauben drehen, um die Kriterien zu erfüllen. Größer dürfte der Aufwand für die Lange Laube sein, die ebenfalls auf der Liste der Stadt steht. Für diese zentrale City-Strecke will die Stadt ihre Pläne im kommenden Jahr vorstellen.

Adolfstraße: Die Straße ist grundsätzlich breit genug, lediglich die Einmündungsbereiche zu anderen Straßen will die Stadt übersichtlicher gestalten. Rote Markierungen werden unter anderem an der Kreuzung Lavesstraße angebracht. Zudem will die Stadt neue Fahrradbügel aufstellen. Dafür entfallen neun Auto-Parkplätze.

Kleefelder Straße: Die Kleefelder Straße hat die Stadt bereits für den Radverkehr hergerichtet – indem ein Parkverbot für Autos ausgesprochen wurde. Auch hier will die Stadt zusätzliche Radbügel montieren. Über die Straße soll die Veloroute 5 verlaufen.

Kleestraße: Die Kleestraße ist breit genug für eine Fahrradstraße, jedoch will die Stadt Kreuzungen übersichtlicher gestalten. Rote Farbe kommt auf die Straße, stellenweise sollen parkende Autos, die die Sicht behindern, verschwinden. Auf der langen Straße haben Radfahrer grundsätzlich Vorfahrt. Perspektivisch soll auf der Kleestraße die Veloroute 4 verlaufen.

Flüggestraße/Eichstraße: Auf der Route parallel zur Bödekerstraße will die Stadt abschnittweise Auto-Parkplätze streichen, damit Radfahrer genügend Raum bekommen. Zudem plant die Stadt, sogenannte Diagonalsperren auf Kreuzungen anzubringen. Damit wird der Autoverkehr in eine Seitenstraße umgeleitet, Radfahrer dürfen aber weiterhin geradeaus der Flügge-/Eichstraße folgen. "Wir wollen Schleichverkehr vermeiden", sagt Bode. Wo genau der Autoverkehr umgelenkt wird, ist noch unklar.