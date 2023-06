Viele Veranstaltungen

Die sommerlichen Temperaturen locken die Menschen in Hannover wieder nach draußen. In der Woche vom 19. bis 25. Juni ist in der Stadt einiges los. So steigt die Fête de la Musique mit kostenloser Musik auf 40 Bühnen, das Festival Theaterformen startet, ein Spitzenhandball-Turnier wird ausgetragen, und dann gibt es noch das große Bulli-Treffen.