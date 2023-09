﻿Superblock? Vorgetäuschte Verkehrsberuhigung führt zu Verwirrung in Hannover-Linden

Hannover. Das Schreiben sah so echt aus, dass es Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube (parteilos) mächtig ärgerte. An der Brücke an der Nieschlagstraße zwischen Linden-Mitte und Linden-Nord tauchten Mitteilungen auf, die deren Sperrung als Auftakt zur Einrichtung des ersten verkehrsberuhigten Superblocks in Hannover verkauften. Und das, ohne die Politik im Bezirk zu beteiligen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grube schrieb empört an die Verwaltung und forderte Aufklärung. Die Mitarbeitenden versicherten ihm: „Das Plakat stammt nicht von der Landeshauptstadt Hannover.“ Tatsächlich ist die Brücke seit dem 11. September aufgrund von Schäden gesperrt.

Es handle sich „um eine Täuschung durch Unbekannte.“ Die hatten in dem Schreiben mitgeteilt, dass sie Wohnquartiere schaffen wollten, „in denen der Autoverkehr weitestgehend draußen bleibt. Dafür setzen wir auf das innovative Konzept der Superblocks.“ Als erstes Quartier habe man Linden-Mitte ausgewählt. Dort ließe sich die Idee „mit geringem ordnungsrechtlichem Aufwand durchsetzen.“ Konkretisiert werden sollten die Pläne zusammen mit den Anwohnern ab Oktober.

Lebenswert: Der Superblock im Stadtteil Sant Antoni in Barcelona. © Quelle: Oscar Giralt/Ajuntament de Barcelona

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Katastrophal und unausgereift“

Für Bezirksbürgermeister Grube ein schlechter Scherz. Denn 2019 war eine ähnliche Initiative gescheitert, die ein verkehrsberuhigtes Viertel in Linden-Mitte wollte, der Jamiel-Kiez. Die Sache endete mit viel Zoff und verfeindeten Nachbarn. „Katastrophal und unausgereift“, kritisierte er die jüngste Aktion mit dem falschen Schreiben im Bezirksrat.

Lesen Sie auch

Daniel Gardemin von den Grünen stellte klar: „Wir waren es nicht!“ Allerdings sei „der Wunsch nach einem Superblock da im Stadtteil“. Dazu habe es „positive Rückmeldungen“ gegeben.

Stadt sucht Superblocks

Im Juli hatte die Stadt mitgeteilt, dass sie die ersten Superblocks identifizieren will, die in Hannover umgesetzt werden sollen. Sie hat dafür einen Auftrag an ein Konsortium von drei Büros aus Berlin, Hamburg und Deventer (Niederlande) vergeben. Das Prinzip des Superblocks sieht vor, dass Autos diese Wohnquartiere nicht mehr durchqueren können. Die Verkehrsführung soll so organisiert werden, dass Kraftfahrzeuge auf den Hauptverkehrsstraßen verbleiben und gar nicht erst in den Block einfahren. Vor allem der Fußverkehr und die Aufenthaltsqualität sollen dadurch gestärkt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SPD-Fraktionschef Lars Kelich lehnte die Einrichtung von Superblocks in Hannover zunächst kategorisch ab. Mittlerweile zeichnet sich jedoch ab, dass viele Genossen offen dafür sind.

HAZ