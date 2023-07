﻿Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Hannover. Die Sommerferien in Niedersachsen gehen in die zweite Hälfte, und für Rückkehrer oder Daheimgebliebene hat die Woche vom 31. Juli bis zum 6. August mit Maschseefest, Fährmannsfest und den Sommernächten im Gartentheater Herrenhausen viel zu bieten.

Maschseefest, zweite Runde

Humor ist, wenn man auch noch singt: Julia Geusch und ihr Partner Fabian Großberg sind Marie Diot. Das Duo kommt diese Woche zum Maschseefest. © Quelle: Julia Geusch

Auf der Maschseebühne am Nordufer lädt die HAZ am Montag, von 19 bis 22 Uhr zum Poetry Slam ein, mit dabei der amtierende deutsche Meister Florian Wintels. Am Dienstag gibt es um 19 Uhr erst Comedy mit Nick Duschek & Comedy-Krake, ab 20.30 Uhr tritt dann das Duo Marie Diot auf. Mittwoch ist Queertag mit Programm von 18 bis 22 Uhr, mit dabei ist unter anderem Lorenzo Pignataro. Am Donnerstag veranstaltet dort die Neue Presse zwischen 18 und 22 Uhr ihr Sommerfestival mit Showacts und Bands. An die alte Tradition der „Fisch-sucht-Fahrrad-Single-Party“ knüpft die HAZ am Freitag, 4. August, an, dazu gibt es Musik von Guacamole Aqui. Und am Sonntag, 6. August, bittet wieder die NP zum Rendezvous, und zwar von 11 bis 22 Uhr.

Aktionen zum Erdüberlastungstag

In Deutschland war schon Anfang Mai Erdüberlastungstag: Dazu hatte Extinction Rebellion eine „Gehmediation“ gemacht. © Quelle: Nancy Heusel

Am 2. August ist der weltweite Erdüberlastungstag (Earth overshoot day). Das ist der Tag, an dem die Menschheit alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht hat, die die Erde innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann. Umweltaktivisten von Extinction Rebellion machen darauf mit einer Performance am Kröpcke ab 18 Uhr aufmerksam. Im vergangenen Jahr war der Erdüberlastungstag schon am 28. Juli. Dass er jetzt etwas später liegt, hat aber leider nichts mit guter Klimapolitik, sondern nur mit verbesserten Berechnungsgrundlagen zu tun.

Stephan Weidner kommt ins Capitol

Das wird laut: Stephan Weidner von den Böhsen Onkelz kommt als Der W ins Capitol. © Quelle: Kristoffer Finn

Stephan Weidner, der Bassist und Texter der Böhsen Onkelz, rockt am 3. August als Der W ab 20 Uhr im Capitol, als Vorgruppe spielen die Vagabundos de Lujo. Nach zahlreichen großen Stadionkonzerten hat sich Weidner für seine diesjährige Tournee bewusst kleinere Clubs ausgesucht. Weitere Informationen gibt es unter www.capitol-hannover.de.

Fährmannsfest steigt – schon zum 40. Mal

Singt deutsche Lieder: Thees Uhlmann tritt beim Fährmannsfest auf. © Quelle: Samantha Franson

Noch mehr Musik gibt es beim Fährmannsfest, das in diesem Jahr zum 40. Mal gefeiert wird. Freitag, 4. August, steht im Zeichen des Deutsch-Pop mit Auftritten von Wanda, Thees Uhlmann und Das Lumpenpack. Am Sonnabend, 5. August, spielen Me First and the Gimme Gimmes, eine amerikanische Coverband, die besonders gern Musik der 1960- und 1970-er Jahre nachspielt, die Indieband Die Nerven und die punkige Formation Indecent Behaviour. Am Sonntag sind unter anderem die Langenhagener Lokalmatadoren Godots zu hören. Das ganze Programm gibt es unter https://faehrmannsfest.de.

Sommernächte im Gartentheater Herrenhausen

Spielte schon mit Prince: Die dänische Sängerin Ida Nielsen. © Quelle: Volker Wiedersheim

Zudem starten in dieser Woche die Sommernächte im Gartentheater in Herrenhausen. Am Sonnabend, 5. August, spielen Ida Nielsen & The Funkbots, die dänische Bassistin und Sängerin hat in der Begleitband von Prince gespielt. Am Sonntag kommt die Hambuger Gruppe Tonbandgerät. Beginn ist jeweils um 20. 30 Uhr.

