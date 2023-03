﻿Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Gastro-Fest, Roof-Walk und der internationale Frauentag – das und was sonst noch in Hannover wichtig wird, lesen Sie hier.

Mehr Grün in der Stadt: So wie in dieser Illustration könnten die Roof-Walks über der City von Hannover aussehen.

Hannover. Gastronomen verstehen es zu feiern, aber drei Jahre lang durften sich Hannovers Restaurantbetreiber und Barkeeper nicht selber feiern. Die Pause ist jetzt zu Ende.

Endlich wieder Nacht der Gastronomie

So schön soll es wieder werden. Im Februar 2020, kurz vor der Corona-Pandemie in Deutschland, fand die letzte Nacht der Gastronomie statt. © Quelle: Rainer Dröse

Am Montag, 6. Februar, steigt wieder die Nacht der Gastronomie. Die Gala mit Preisverleihung ist bereits ausverkauft, doch für die anschließende Party sind noch Karten zu haben. Ab 21 Uhr wird im neuen Veranstaltungszentrum der Madsack Mediengruppe, der „Alten Druckerei“ (August-Madsack-Straße 1) gefeiert: Die Star-Acts Snap! und Culture Beat sorgen für ordentlich Stimmung auf der Tanzfläche. Im Eingangsbereich der Eventlocation wird zudem ab 19 Uhr die Preisverleihung übertragen. Tickets für die Party kosten 34 Euro und sind im Ticketshop der NP erhältlich.

Wie sollen Hannovers Roof-Walks aussehen?

Ein Spaziergang über Hannovers City, über Brücken von Haus zu Haus gehen und das alles durch Grünstreifen und kleine Parks auf den Dächern der Stadt: Hannover will einen Roof-Walk haben und hat sich dafür auch schon 2,7 Millionen Euro Fördergeld vom Bund gesichert. Wie diese Dachspaziergelegenheiten konkret aussehen könnten, das will die Stadt am Mittwoch, 8. März, vor- und auch zur Diskussion stellen. Die Präsentation ist um 18 Uhr in der VHS in der Burgstraße.

Bühnencomeback für Sängerin Michelle

Eigentlich wollte Sängerin Michelle bereits vergangenen Herbst ihr Bühnencomeback mit der Jubiläumstour „30 Jahre Michelle – Das war’s... Noch nicht!“ feiern. Doch gesundheitliche Probleme machten den Tourstart zunichte. Allerdings wäre Michelle nicht Michelle, hätte sie sich davon unterkriegen lassen. Am Mittwoch, 8. März, steht die 51-jährige Sängerin im Kuppelsaal des HCC (Theodor-Heuss-Platz 1-3) auf der Bühne. Einlass ist um 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr. Karten kosten zwischen 48 Euro und 117 Euro und sind im NP-Ticketshop erhältlich.

Frauentag in der Region

Am Mittwoch, 8. März, ist internationaler Frauentag. Auch in der Region Hannover gibt es eine Reihe von Veranstaltungen zu diesem Anlass. So können Interessierte beispielsweise in Ronnenberg die „Revue rund um die Frauenfrage, die Liebe, das Leben und die Gewürze dazwischen“ anschauen. Los geht es um 18 Uhr in der Aula der Marie Curie Schule, Am Sportpark 1. Und im Kino am Raschplatz gibt es anlässlich des Feiertags zum Film „Alle wollen geliebt werden“ ein digitales Q & A mit Schauspielerin Anne Ratte Polle und Regisseurin Katharina Woll. Los geht es um 19.15 Uhr.

Umstrittener Auftritt im HCC

Daniele Ganser tritt am Donnerstag im HCC in Hannover auf. In Dortmund und Nürnberg waren die Veranstaltungen des umstrittenen Vortragsreisenden abgesagt worden. © Quelle: IMAGO/Andreas Weihs

Schon im Vorfeld dieses Auftritts hat es heftige Diskussionen geben: Am Donnerstag, 9. März, tritt abends der Schweizer Buchautor Daniele Ganser im Kuppelsaal des HCC aus. Mit seinen oft Fragen, ob nicht vielleicht doch die USA Schuld am Ukraine-Krieg seien und nicht Russland und seiner Skepsis gegenüber den Corona-Maßnahmen wird er von den einen gefeiert und von den anderen als Verschwörungstheoretiker gesehen, der mit viel Geraune sein Publikum in seinen Bann zieht. Die Stadt Hannover ist nicht glücklich mit seinem Auftritt, hat sich aber – anders als Nürnberg und Dortmund – nicht zu einem Verbot durchringen können. Stattdessen wird Oberbürgermeister Belit Onay an der Gegendemonstration vor dem HCC teilnehmen.

Ehrlich Brothers verzaubern ihr Publikum in der ZAG-Arena

Die Ehrlich Brothers Andreas Ehrlich und Christian Ehrlich reisen mit ihrer „Dream and Fly“-Tour durch Deutschland. © Quelle: Christoph Hardt via www.imago-images.de

Magie ist ihr Leben: Ob spektakuläre Illusionen, bei denen aus Feuerflammen ein goldener Lamborghini geschmiedet wird, oder kleine Tricks im Publikum – die Ehrlich Brothers verstehen es, ihre Fans zu verzaubern. Mit ihrem neuen Programm „Dream and Fly“ sind die beiden Brüder derzeit auf Wellttournee und am Freitag, 10. März, gleich mit zwei Shows (um 16 Uhr und um 20 Uhr) in der ZAG Arena (Expo Plaza 7) zu Gast. Besucher dürfen nicht nur auf Stunden voller Magie hoffen, sondern bekommen auch einen ganz privaten Einblick: Die Ehrlich Brothers erzählen von den Träumen ihrer Kindheit, natürlich nicht, ohne sie mit einer Illusion zu verbinden – Dream and Fly. Begleitet werden sie von ihrer Showband, den „Ehrlich Sisters“. Tickets kosten zwischen 49 Euro und 133,25 Euro und sind unter eventim.de erhältlich.