﻿Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Leinewelle, Ehre für einen Rabbiner und der Start in die Freibadsaison: Das und was sonst noch diese Woche in Hannover wichtig wird, lesen Sie hier.

Hannover. Es war nur ein kurzes Frühlingserwachen an diesem Wochenende, in den Tagen ab dem 24. April soll es wieder deutlich kühler werden. Schwimmbegeisterte müssen tapfer sein, denn in dieser Woche beginnt die Freibadsaison.

Annabad startet in die Freibadsaison

Vor dem Wasser kommt das Putzen: Das Annabad hat die Winterpause für Reparaturen und Erneuerungen genutzt. © Quelle: Rainer Dröse

Wie immer findet die Premiere im Annabad (Haubergstraße 17) in Hannover statt: Traditionell wird hier die Freibadsaison von Hannovers oberstem Polizisten eröffnet und diesmal ist es eine Premiere für Hannovers neue Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten. Am Donnerstag, 27. April, wird sie um 10 Uhr zur Tat schreiten. Der Eintritt im Annabad kostet für Erwachsene 4,50 Euro, für Kinder 2,50 Euro.

Ein Platz für Rabbiner Emil Schorsch

Am Kronsberg wird ein bislang namenloser Platz nach dem früheren Rabbiner Emil Schorsch benannt. Der Vorgang hatte zunächst für Streit zwischen der Stadt Hannover und der Jüdischen Gemeinde gesorgt, weil die Gemeinde sich zunächst bei der Entscheidung übergangen fühlte. Doch nun sind alle Irritationen ausgeräumt, am Dienstag, 25. April, ist es nun so weit. Zu der Zeremonie wird auch Schorschs Sohn Ismar erwartet, der 1935 in Hannover geboren wurde.

Streit um Zukunft des Regionsklinikums

Unter Druck: Das Klinikum Region Hannover soll mit einer umfassenden Reform zukunftsfit gemacht werden. Die ist allerdings nicht unumstritten. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Klinikum Region Hannover (KRH) steht vor großen Veränderungen. Die Medizinstrategie 2030 soll das Haus fit für die Zukunft machen, ist aber auch umstritten – denn sie sieht unter anderem die Schließung der Krankenhäuser in Lehrte und der Nordstadt vor. Der Widerstand vor Ort ist groß, der wirtschaftliche Druck ist es allerdings auch. Am Donnerstag, 27. April, diskutiert der Sozialausschuss der Regionsversammlung über das umstrittene Thema.

Holiday on Ice fünf Mal in der ZAG-Arena

Farbenfrohes Spektakel auf Kufen: Brynne McIsaac (rechts) und Gabriel St-Jean spielen die Hauptrollen im aktuellen Stück von „Holiday on Ice“. © Quelle: Rico Ploeg

Aufsehenerregende Bühnenbilder, fantasievolle Kostüme, moderne Bühnentechnik und mitreißende Musik – „A new day“ heißt die neue Show von „Holiday on Ice“, die wie gewohnt Eiskunstlauf und Akrobatik zusammenbringt. Das Ensemble tritt gleich sechs Mal an drei Tagen in der ZAG Arena auf: Am Freitag, 28. April, geht um 19 Uhr die Hannover-Premiere los, es folgen drei Shows am Sonnabend (23 Uhr, 16.30 Uhr, 20 Uhr) sowie zwei Veranstaltungen am Sonntag (13 Uhr und 16.30 Uhr). Tickets gibt es ab 33,80 Euro.

Die Leinewelle wird offiziell eröffnet

Er musste lange für die Leinewelle kämpfen: Initiator Heiko Heybey beim Austesten der Welle am Hohen Ufer. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Nach Jahren der Planung ist es endlich so weit: Die Leinewelle ist fertig. Die offizielle Eröffnung ist am Freitag, 28. April um 11 Uhr. Einen Tag später steigt in der Altstadt am Hohen Ufer schon die Deutsche Meisterschaft im Rapid Surfen, also dem Stromschnellensurfen. Der öffentliche Betrieb der Anlage beginnt am 1. Mai, also nach der Deutschen Meisterschaft.