﻿Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Hannover. Es ist ein besonderer Fall, der die Menschen in der Region Hannover erschüttert hat: Das Verschwinden der 56-jährigen Kerstin G. aus Burgwedel. Nun soll vor dem Landgericht das Urteil über ihren mutmaßlichen Mörder gesprochen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mordprozess ohne Leiche

Vergebliche Suche: Auch im Würmsee fahndeten Ermittler nach dem Körper der verschwundenen Kerstin G. © Quelle: Christian Elsner

Vor genau einem Jahr verschwand Kerstin G. aus Burgwedel. Ermittler sind überzeugt, dass sie ermordet wurde. Und obwohl ihre Leiche bislang nicht gefunden wurde und es keine unmittelbaren Zeugen gibt, soll heute das Urteil über ihren mutmaßlichen Mörder gesprochen werden. Robert E., so ist die Staatsanwaltschaft überzeugt, hat die 56-Jährige mit einem scharfen Gegenstand getötet und ihren Körper dann verschwinden lassen. Am Montag haben nun die Richter das Wort, am Vormittag soll im Landgericht Hannover das Urteil verkündet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Finale beim Feuerwerkswettbewerb

Finale beim 31. Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten: Die Abschlussshow der diesjährigen Feuerwerksreihe wird vom Team Pyrovision aus Österreich gezündet. Besucherinnen und Besucher können sich am Sonnabend, 16. September, auf ein Farb- und Lichtspektakel am Himmel freuen – abgestimmt auf die musikalische Untermalung. Einlass in die Herrenhäuser Gärten ist um 18 Uhr, eine halbe Stunde später startet das Rahmenprogramm, das Feuerwerwerk beginnt um 20 Uhr. Tickets ab 21 Euro gibt es unter visit-hannover.com. Alternative: Mit Campingstuhl an der Gracht das Höhenfeuerwerk gratis angucken.

Spektakulär: So war es bei der letzten Wettbewerbs-Show von Frankreich vor der Sommerpause im Juni in den Herrenhäuser Gärten. © Quelle: Rainer Droese

Streit um den Wolf: Fachleute suchen Lösungen

Wenn es um die Frage geht, wie wir mit dem Wolf in Niedersachsen umgehen sollen, sind die Fronten verhärtet. Weidetierhalter fordern, dass Wölfe auch abgeschossen werden sollen, wo es zu viele von ihnen gibt. Naturschützer pochen dagegen auf den Schutzstatus der bedrohten Tierart und sehen die Verantwortung für mehr Schutz der Weidetiere bei den Weidetierhaltern. Mit einem Dialogforum, bei dem Naturschützer, Tierhalter sowie Vertreter aus Ministerien und Wissenschaft seit Anfang des Jahres in verschiedenen Arbeitsgruppen diskutiert haben, will die Landesregierung Lösungen für den Konflikt finden. Am Dienstag, 12. September, wollen Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte und Umweltminister Christian Meyer (beide Grüne) erste Ergebnisse präsentieren.

Bürger stellen Fragen zu Flüchtlingsunterkunft

Die Pläne für eine neue Flüchtlingsunterkunft im hannoverschen Stadtteil Kirchrode hat es lange gegeben – doch nun werden sie konkret. An der Straße Am Heisterholze soll ein Gebäude mit Raum für etwa 100 Personen, darunter auch Familien, entstehen. Die örtliche Politik und auch einige Anwohner fühlen sich von der Ankündigung überrumpelt. Bei der Bezirksratssitzung am Dienstag, 12. September, wollen Vertreter der Stadtverwaltung den Menschen vor Ort Rede und Antwort stehen. Los geht es um 18.30 Uhr im Stadtteilzentrum Krokus, Thie 6 im Nachbarstadtteil Bemerode.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Circus Roncalli ist in der Stadt

Manege frei: Der Circus Roncalli gastiert noch bis zum 8. Oktober auf dem Waterlooplatz in Hannover. © Quelle: Christian Behrens

Spektakuläre Akrobatik, beeindruckende Tierprojektionen und komische Clowns: Noch bis zum 8. Oktober gastiert der Circus Roncalli auf dem Waterlooplatz in Hannover. Zweimal täglich, außer montags und dienstags, entfaltet sich unter dem Zirkusdach ein buntes Spektakel. Bei der aktuellen Show „All For Art For All“ steht die Kunst im Mittelpunkt – von Theater über Film, Malerei bis zur Musik. Mittwochs bis sonnabends beginnen die Shows um 15 Uhr und um 19.30 Uhr. Sonntags heißt es um 11 und 15 Uhr: Manege frei! Karten gibt es regulär ab 31,10 Euro und ermäßigt ab 25 Euro in den HAZ/NP-Ticketshops.

HAZ