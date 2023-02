﻿Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Neue E-Busse, der Flohmarkt legt wieder los und dann gibt es noch eine fette Schlagerparty – das und was sonst noch in dieser Woche in Hannover wichtig wird, lesen Sie hier.

Hannover. In der Stadt Hannover gehören E-Busse schon lange fest zum Nahverkehr. Doch auf den langen Strecken in der Region waren die Stromer bislang eher selten zu sehen. Das soll sich demnächst ändern.

Regiobus schafft erste E-Busse an

Start- und Endpunkt der ersten Regiobus-E-Linien: Der ZOB am Hauptbahnhof Hannover. © Quelle: Elena Otto

Das Unternehmen Regiobus stellt am Dienstag, 28. Februar, seine ersten Elektrobusse vor. Beschlossen worden war das bereits 2021, damals wurde auch festgelegt, dass die Stromer zunächst auf der Linie von 500 von Gehrden nach Hannover sowie auf der Linie 700 von Dedensen nach Hannover eingesetzt werden. Die Regiobus hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2025 45 Prozent aller neuen Fahrzeuge über einen umweltfreundlichen Antrieb verfügen, bis 2030 sollen es 65 Prozent sein. 2019 war Regiobus zunächst mit einem Förderantrag für E-Busse beim Bund gescheitert.

Region stellt Baupläne für Stadtbahnen vor

Die Stadtbahn-Baustelle am HCC ist bereits fertig, an anderer Stelle geht es dagegen erst los: Die Baugesellschaft Infra stellt ihre Pläne für Bahn-Baustellen in diesem Jahr am Dienstag vor. © Quelle: Ilona Hottmann (Archiv)

Wo entstehen in diesem Jahr neue Üstra-Bahnsteige? Welche Gleisanlagen müssen erneuert werden? Die Infrastrukturgesellschaft der Region, kurz Infra genannt, stellt am Dienstag, 28. Februar, ihre Baupläne für das Jahr 2023 vor. Rund 70 Millionen Euro wollte das Unternehmen im vergangenen Jahr ausgeben – eine Rekordsumme. Ob es dabei geblieben ist und an welchen Stellen in und um Hannover sich die Fahrgäste in diesem Jahr auf Behinderungen einstellen und auf neue Bahnsteige freuen dürfen, erfahren wir ebenfalls am Dienstag.

Musical-Show „Dirty Dancing“ in der Swiss-Life-Hall

„I´ve had the time of my life“ – wer bei dieser Liedzeile nicht an Jennifer Grey und Patrick Swayze in „Dirty Dancing“ denken muss, ist entweder sehr jung oder hat seine Jugend auf einer einsamen Insel in der Antarktis verbracht. Ob Swayzes „She’s Like The Wind“ oder Eric Carmens „Hungry Eyes“, der Soundtrack des 80er-Evergreens ist so unvergesslich wie die Liebesgeschichte von Baby und Johnny. Nun kommt „Dirty Dancing“ zurück – als Musical auf die Bühne der Swiss-Life-Hall. Schauplätze werden detailgetreu nachgebaut, 27 Künstlerinnen und Künstler stellen die bekanntesten Szenen nach. Es gibt mehrere Aufführungen, Hannover-Premiere ist am Mittwoch, 1. März. Weitere Auftritte täglich bis Sonnabend, jeweils ab 19.30 Uhr (Sonnabend außerdem auch ab 15 Uhr). Karten kosten 29,90 bis 89,90 Euro.

Flohmarkt am Hohen Ufer startet wieder

Es geht wieder los: Der Flohmarkt am Hohen Ufer startet am Sonnabend in die Saison – und jetzt auch ohne Maske. © Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Bummeln, stöbern, feilschen, plaudern: Am Sonnabend, 4. März, kommt Hannovers beliebter Altstadt-Flohmarkt aus seiner Winterpause – dann erstmals in seiner über 50-jährigen Geschichte mit einer festen Öffnungszeit. Der Trödelmarkt am Hohen Ufer hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die Veranstalter und Händler erhoffen sich vor allem zum Ende hin einen großen Andrang auch von touristen. Das Wichtigste hat sich aber nicht geändert, denn zu kaufen gibt es nach wie vor eine ganze Menge: Bilder, Schmuck, Orden, Teppiche, Gläser, Comics, Schallplatten, CDs, Spielzeug oder Werkzeuge – und alles weitere, was die Menschen ausmisten. Es wird außerdem zwei Gastro-Wagen geben: mit Crêpes sowie Gegrilltem. Übrigens: Es gibt in der Altstadt auch einen Kinderflohmarkt, dieser startet aber erst am 9. April in die Saison.

Sechs Stunden Schlagerparty in der ZAG-Arena

Sechs Stunden Schlager, Schlager, Schlager in der ZAG-Arena. Mit dabei: Matthias Reim. © Quelle: Christoph Schmidt/dpa

25 Jahre Schlagernacht – auch Hannover darf bei diesem denkwürdigen Jubiläum (coronabedingt erst in diesem Jahr) mitfeiern. Am Sonnabend, 4. März, kommen also Matthias Reim, Vicky Leandros, Michelle, Kerstin Ott und viele weitere bekannte Gesichter in die ZAG-Arena. Um 18 Uhr geht das Spektakel los. Kondition und vielleicht auch das eine oder andere Getränk sind vonnöten: Die Schlagernacht geht sechs (!) Stunden lang. Verdammt, ich will dich – das kostet aber, und zwar 79,90 bis 99 Euro.