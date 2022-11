﻿Was diese Woche in Hannover wichtig wird

Eine neue Studie zum Sicherheitsgefühl der Niedersachsen, veränderte Regeln für Straßenmusiker und einiges mehr: Lesen Sie hier, was diese Woche vom 14. bis 20. November in Hannover wichtig wird.

Hannover. Eine Woche ohne 96-Spiele – die Zweite Liga macht wegen der Fußball-Weltmeisterschaft ebenso wie die Bundesliga Pause bis in den Januar. Dennoch ist auch in der kommenden Woche einiges los in Hannover. Es geht um Sicherheit, Straßenmusiker und die Buchlust 2022.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Montag: Wie sicher fühlen sich die Bürger?

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius stellt am Montag, 14. November, mit Landespolizeipräsident Axel Brockmann und dem Präsidenten des Landeskriminalamts Friedo de Vries die Ergebnisse der Studie „Sicherheit und Kriminalität in Niedersachsen 2021“ vor. Es ist die mittlerweile vierte sogenannte Dunkelfeldstudie, die das Landeskriminalamt veröffentlicht. Dabei geht es um das Sicherheitsgefühl von Bürgerinnen und Bürgern, ihre Angst, Opfer einer Straftat zu werden und das Anzeigeverhalten der Menschen.

Dürfen Straßenmusiker länger spielen?

Neue Regeln: Dürfen Straßenmusikerin bald länger in der City spielen? © Quelle: Elena Otto

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Sportausschuss der Stadt Hannover beraten die Politiker am Montag das überarbeitete Straßenmusikkonzept. Rot-Grün will die Regeln für Straßenmusiker lockern. Künftig sollen sie eine Stunde am Stück spielen dürfen. Die Geschäftsleute in der City haben Bedenken wegen möglicher Lärmbelästigung.

Dienstag: Regierung berät Sofortprogramm

Am Dienstag berät die Landesregierung über einen Nachtragshaushalt und damit das angekündigte Sofortprogramm zur Energiekrise, mit dem Niedersachsen besonders hart betroffene Bürger, kleine und mittlere Unternehmen, soziale und kulturelle Einrichtungen sowie Sportvereine und Kommunen entlasten will. Der Rettungsschirm soll etwa 1 Milliarde Euro umfassen.

Nach vielen Jahren bekommt Hannover am Dienstag eine Gedenktafel für den Widerstandskämpfer und Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Die Tafel wird am „Cavallo“ in der Dragonerstraße an ihn erinnern.

Mittwoch: Gelbe Tonnen

Die ersten sind ausgeliefert: An der Jordanstraße stehen bereits Gelbe Tonnen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Bauausschuss der Stadt beschäftigt sich Mittwoch mit den Gelben Tonnen und einem neuen Konzept für die Wertstoffinseln.

Freitag: Erleuchteter Zoo

Der Zoo Hannover eröffnet am Freitag, 18. November, seinen Christmas Garden Hannover. Auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg sind Figuren, Gebäude und Bäume mit glitzernden Lichterketten versehen. Die mehr als 30 farbenprächtigen Illuminationen werden klanglich von besonderem Sound begleitet.

Sonnabend: Buchlust startet

Schöne Bücher: Auf der Buchlust stellen 25 unabhängige Verlage ihre Neuerscheinungen vor. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sonnabend und Sonntag läuft im Literaturhaus die Buchlust 2022. Bei der Buchmesse präsentieren die 25 besten unabhängigen Verlage im Literaturhaus schön gestaltete Bücher und interessante Neuerscheinungen. Bekannte Autoren stellen in Lesungen ihre Werke vor.