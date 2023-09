Experten in Hannover sprechen über nachhaltige Sanierung

Hannover. Wie geht man eine Sanierung einer Immobilie an? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um Photovoltaikanlagen und Solarthermie zu nutzen? Und welche Finanzierungsprogramme und Förderungen gibt es aktuell? Antworten auf diese Frage finden Leser und Leserinnen nun beim Onlinetalk der Reihe „Alles nachhaltig?“.

Bei dieser Reihe von Hannoversche Allgemeine Zeitung, Neue Presse und Sparda-Bank sprechen am Mittwoch, 20. September 2023, zwei Experten über nachhaltige Sanierungen. Zu Gast sind Prof. Timo Leukefeld, Experte für energetisches Wohnen, Solarenergie und Energieautarkie. Leukefeld ist sogenannter Energiebotschafter der Bundesregierung. Dazu kommt Patrick Prigge, zertifizierter Modernisierungs- und Fördermittelberater der Sparda-Bank Hannover.

Nachhaltige Sanierung: Leserinnen und Leser von HAZ und NP können schon jetzt Fragen schicken

Im Vortrag und Gespräch geht es um technische Lösungen, die es Haus- und Wohnungseigentümern ermöglichen, Strom und warmes Wasser vor Ort in Eigenregie zu erzeugen und sich so unabhängig von externen Energielieferanten zu machen. Zudem werden Finanzierungsmöglichen erläutert. Fragen können schon jetzt mit dem Stichwort „Alles nachhaltig“ per E-Mail an hannover@haz.de geschickt werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, während des Livestreams im Chat sowie per E-Mail eine Frage zu stellen. Der Vortrag ist ab 19 Uhr auf den Plattformen www.haz.de,www.neuepresse.de und www.sparda-h.de/allesnachhaltig abrufbar.

