﻿Vorverkauf für den Weihnachtscircus Hannover beginnt

Hannover. Catwall Acrobats, die Wände hochgehen preisgekrönte Trampolinspringer, Clowns und vieles mehr. Von stark bis schräg, von schön bis schrill zeigt der Weihnachtscircus Spannung, Spaß und Spektakuläres. „Für den Wettstreit während der glanzvollsten Zeit des Jahres zwischen Gänsebraten und Geschenken haben wir hochkarätige Vertreter der Circuskunst ebenso wie vielversprechende Supertalente verpflichtet“, verspricht Produzent Thomas von Grandezza Entertainment, „Und wir wollen in diesem Jahr noch stimmungsvoller werden. Diesmal ist also mehr Lametta.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Weihnachtscircus auf dem Schützenplatz

Plakat Weihnachtscircus Hannover. © Quelle: Weihnachtscircus Hannover

Der Weihnachtscircus gastiert vom 21. Dezember bis 7. Januar auf dem Schützenplatz. Die Vorstellungen finden täglich um 15 und 19 Uhr statt, am Premierentag nur um 19 Uhr, an Heiligabend um 14 Uhr. Eine Familienvorstellung am 7., um 11 Uhr lockt mit vergünstigten Eintrittspreisen, an diesem Tag gibt es dann eine weitere Show um 15 Uhr. Am 31. Dezember und 1. Januar ist spielfrei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 16. August startet der Vorverkauf unter www.weihnachtscircus-hannover.com/tickets-und-infos/ oder unter der Hotline (02405) 40860. Der Eintritt kostet regulär zwischen 22,90 und 64,90 Euro und ermäßigt zwischen 19,90 Euro und 59,90 Euro. Für die Vorstellungen vom 2. bis 5. Januar gibt es 25 Prozent Rabatt.

HAZ