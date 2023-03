Im Juni rollen 6000 VW-Bullis nach Hannover

Hannover. Im Juni wird Hannover zum Treffpunkt für Bulli-Liebhaber. Denn 16 Jahre nach dem letzten, großen internationalen Bulli-Festival kommen etwa 6000 Volkswagen-Bullis auf das Messegelände. Neben der Fahrzeugausstellung soll es Konzerte, Angebote für Kinder und einen großen Teilemarkt geben. Insgesamt erwartet Volkswagen Nutzfahrzeuge für das Wochenende vom 23. bis 25. Juni 60.000 Besucher und Besucherinnen. Am Donnerstag beginnt der Kartenvorverkauf. Mit etwas Glück können Sie nun Karten für den Familientag gewinnen.

Das Bulli-Festival beginnt mit einem großen Konvoi. Dabei fahren etliche Bullis vom Werk in Stöcken durch die Innenstadt bis zum Messegelände. Vor Ort werden die Parkbereiche rund um die Messe zu großen Campingplätzen. Zentraler Anlaufpunkt wird der Hermesplatz. Beim Fest präsentieren Besitzer Dutzende historische, kuriose und aktuelle VW-Busse. Zu sehen gibt es zum Beispiel den ältesten zugelassenen T1 mit dem Namen „Sophie“ mit dem Baujahr 1950 oder den „Raupi“, ein T1-Unikat mit Gleiskettenantrieb. Natürlich wird auch der ID. Buzz zu sehen sein.

Am Freitagabend wird das Gelände zum Freiluft-Kino. Volkswagen präsentiert die „BULLILOVEstories“. In dem Film erzählen zahlreiche Bulli-Besitzer ihre persönlichen Geschichten zu ihrem VW-Bus. Am Sonnabend wird es zahlreiche Konzerte geben. Und am Sonntag folgt ein umfangreiches Kinderprogramm. Details und Künstlernamen folgen.

Der Vorverkauf hat nun begonnen. Karten für Freitag kosten 10 und 5 Euro ermäßigt. Am Sonnabend kosten die Karten 15 und 5 Euro. Und Sonntag 10 und 5 Euro. Die Redaktion verlost für den Familiensonntag schon jetzt 25-mal vier Eintrittskarten. Die Teilnahme ist bis einschließlich Sonntag, 9. April 2023, unter https://aktion.haz.de/angebot/bullifestverlosung möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!