Vorverkauf startet: James Blunt kommt im Frühjahr 2024 erneut nach Hannover

Hannover. Mit der Single „You’re beautiful“ schoss James Blunt 2005 quasi aus dem Nichts an die Spitze der Charts, heute muss man den britischen Sänger und Songwriter wohl niemandem mehr vorstellen. In Hannover trat der 49-Jährige zuletzt im April des vergangenen Jahres auf, als er 7500 Fans in der ZAG-Arena begeisterte.

Und dorthin kehrt Blunt in nicht allzu ferner Zukunft zurück. Am 27. Oktober veröffentlicht der Künstler sein neues Studioalbum „Who we used to be“ und im Frühjahr 2024 tourt er damit durch Österreich und Deutschland – mit dem Abschluss in Hannover. Ort des Geschehens ist erneut die ZAG-Arena, hier wird er am Sonnabend, 23. März, ab 20 Uhr auftreten (Einlass: 18.30 Uhr).

Rückkehr nach Hannover: James Blunt wieder in ZAG-Arena

Die Vorabsingle „Beside you“ zeigt, wohin die Reise beim neuen Album gehen dürfte. Es wird beschwingter als vieles, was Blunt bisher veröffentlicht hat. „Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mein neues Album zu schreiben und aufzunehmen, und einige der neuen Songs werden euch zweifelsohne wieder auf die Beine und zum Tanzen bringen“, sagt Blunt.

Tickets sind ab Freitag, 1. September, um 10 Uhr ab 40 Euro zuzüglich Gebühren erhältlich – auch im HAZ/NP-Ticketshop.

