﻿Sarah Connor kommt im Dezember 2023 mit ihrer Weihnachtstour „Not So Silent Night“ nach Hannover

Mit einer „nicht so stillen Nacht“ will Sängerin Sarah Connor im kommenden Jahr auf Tour gehen. Passend zur Vorweihnachtszeit bringt sie demnächst ihr neues Weihnachtsalbum „Not So Silent Night“ heraus. Im Dezember 2023 präsentiert sie es deutschlandweit, auch in Hannover.

Sarah Connor: Im Rahmen ihrer "Not So Silent Night"-Tour 2023 kommt die Sängerin am 8. Dezember 2023 in die ZAG Arena nach Hannover.

Hannover. Auch jetzt wolle Connor mit ihrem neuen Album den Nerv der Zeit treffen und bei den vielen aktuellen Krisen etwas Zuversicht, Freude und Hoffnung schenken. „Ich liebe die aufgeregten Kinderaugen und ich liebe es, Weihnachten für sie auszurichten und hoffe, dass wir das noch ganz lange so erleben können, vielleicht irgendwann mit einem weiblichen Santa, der eine andere Hautfarbe hat als ich oder auf einem futuristischen Auto statt einem Schlitten kommt“, sagt Connor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits vor 15 Jahren feierte sie mit dem Song „Best Side Of Life“ aus dem Weihnachtsalbum „Christmas in My Heart“ große Erfolge. Der Song wurde in seinem Veröffentlichungsjahr in der Coca-Cola-Weihnachtswerbung gespielt. Für zwei Jahre löste das Lied Melanie Thorntons Weihnachts-Hit „Wonderful Dream (Holidays Are Coming)“ ab.

Lesen Sie auch

Für Connor sei die Weihnachtszeit immer eine ganz besondere, die für Leichtigkeit, Spaß, Aufrichtigkeit, Wärme und Beisammen stehe – und genau das wolle sie bald auch wieder mit ihren Fans teilen. „Natürlich liebe ich die Weihnachtslieder, die geschmückten Fenster und beleuchteten Straßen, den Kitsch“, sagt die Sängerin. „Dafür hasse ich den Überkonsum, die Hektik, wie schnell alles vorbei ist, und wie sich an Heiligabend alle zusammenreißen, um Reizthemen zu umschiffen“, Connor weiter.

Sarah Connor: liebt Kitsch, hasst Überkonsum

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vorverkauf für die Tournee startet am Freitag, 11. November, ab 10 Uhr auf eventim.de und ab Sonnabend, 12. November, ab 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem bei oeticket.com und semmel.de.

Vorverkauf startet am Freitag

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Zuvor stehen noch Shows in großen deutschen Hallen in Berlin, Bremen und Hamburg an. Anschließend geht es weiter nach Köln, Oberhausen, Stuttgart, München und Wien, bevor die Tour in Mannheim endet. Das neue Weihnachtsalbum sei völlig frei von Cover-Versionen und beinhalte ausschließlich neue Werke, welche die vielen Facetten der schönsten Zeit des Jahres beschreiben sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sarah Connor meldet sich mit einem neuen Weihnachtsalbum und dazugehöriger Tour zurück. „Not So Silent Night“ erscheint am Freitag, 18. November. Ein Jahr später stellt die Pop- und Soulsängerin es dann auch live bei elf Konzerten zusammen mit ihrer Band vor. Die Tour startet am 2. Dezember 2023 auf der Messe in Erfurt. In Hannover bringt sie die neuen Weihnachtslieder am 8. Dezember 2023 auf die Bühne der ZAG Arena, teilt der lokale Veranstalter Hannover Concerts mit.