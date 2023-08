﻿Vorwurf des Racial Profiling: Wie lässt sich das Verhalten der Einsatzkräfte in Hannover erklären?

Hannover. Bei anlasslosen Kontrollen in der Waffenverbotszone am Hauptbahnhof Hannover schlug den Einsatzkräften der Bundespolizei am vergangenen Wochenende innerhalb weniger Stunden mehrmals der Vorwurf des „Racial Profiling“ entgegen. Im Interview erklärt Dr. Astrid Jacobsen, Professorin an der Polizeiakademie Niedersachsen, wie das Kontrollverhalten der Einsatzkräfte entsteht und wie die Polizei die angespannte Situation entschärfen könnte.

Wie bewerten Sie die Vorwürfe des „Racial Profiling“ bei den Kontrollen der Waffenverbotszone am Hauptbahnhof am vergangenen Wochenende?

Ob es sich bei den konkreten Kontrollen um diskriminierendes Verhalten handelt, kann ich nicht sagen, weil ich nicht dabei war. Allerdings werfen die dargestellten Beobachtungen und die Aussagen der zitierten Beamten, die eine Fokussierung auf junge Männer mit Migrationshintergrund auf der Basis von Erfahrungs- und Gefühlswerten beschreiben, durchaus den Verdacht der Diskriminierung auf.

Wie lassen sich die Verhaltensweisen der Polizei erklären?

Die Polizei muss im Rahmen ihrer Arbeit selektieren. Sie muss also eine Auswahl treffen, welche Leute in den Fokus geraten. Dazu braucht es im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung einen Hinweis auf eine konkrete Gefahr oder eine konkrete Straftat. Bei anlasslosen Kontrollen, wie im Rahmen der Waffenkontrollzone, ist das anders: Hier werden Kontrollen ohne konkreten Anlass in einer ausgewiesenen Örtlichkeit durchgeführt. Die Auswahl der Kontrollierten wird dabei den Polizeibeamtinnen überlassen. Das ist ein Problem, denn dann müssen diese sich überlegen ‚Wen kontrollieren wir?‘ und ‚Wen kontrollieren wir nicht?‘.

"Das ist für mich Rassismus": Marcio José Sanchez Blanco wirft der Polizei bei einer Kontrolle im Hauptbahnhof Racial Profiling vor. © Quelle: Jonas Dengler

Das hat offenbar zur Folge, dass Menschen mit scheinbarem Migrationshintergrund häufiger kontrolliert werden – das beschreiben Diskriminierungs- und Polizeiforschung eindeutig. Und das ist eigentlich auch logisch. Denn wenn die Verantwortung für die Auswahl der Menschen, die sie kontrollieren, auf die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zurückfällt, bleibt ihnen gar nichts anderes übrig als auf persönliche oder kollektive Erfahrungen zurückzugreifen. Das ist deswegen fatal, weil gerade Erfahrungen und Gefühle anfällig sind für unreflektierte, gesellschaftlich gängige Annahmen und Vorurteile. Das heißt nicht in jedem Fall, dass da gefestigte rassistische Ideologien dahinterstehen, sondern dass hier unreflektierte Auswahlkriterien mit diskriminierender Wirkung routiniert greifen können. Hier ist die Organisation Polizei in der Verantwortung gegenzusteuern. Die Aussagen des Sprechers der Bundespolizeiinspektion Hannovers lassen diesbezüglich keinerlei Problembewusstsein erkennen.

Sollten anlasslose Kontrollen der Polizei abgeschafft werden?

Anlasslose Kontrollen stehen aus den oben genannten Gründen immer wieder in der Kritik, auch ich halte sie für problematisch. Aus Sicht der Organisation sollte das ebenfalls interessieren, denn in anlasslosen Kontrollen werden Einsatzkräfte dem Risiko der Diskriminierung ausgesetzt. Es ist auf der anderen Seite auch ernstzunehmen, dass anlasslose Kontrollen als wichtiges polizeiliches Instrument gesehen werden. Hier sollten Polizei und Wissenschaft gemeinsam nach Lösungen suchen.

Anlasslose Kontrolle der Polizei: Expertinnen und Experten sind geteilter Meinung, ob sie ein unverzichtbares polizeiliches Instrument sind oder abgeschafft werden sollten. © Quelle: Jonas Dengler

Welche Möglichkeiten hat die Polizei darüber hinaus, um die aktuelle Situation zu entschärfen?

Das Konzept der Kontrollquittungen ist eine Möglichkeit, um die Selektion bei anlasslosen Kontrollen zu verändern. Das wurde unter anderem bereits in Bremen getestet. Polizistinnen und Polizisten müssen dabei den Kontrollierten gegenüber begründen, warum sie in der vorliegenden Situation ausgewählt wurden. Die bisher bekannte Studienlage zeigt, dass das erfolgreich ist: Die Zahlen der kontrollierten Menschen mit augenscheinlichem Migrationshintergrund haben sich den Kontrollierten ohne Migrationshintergrund angenähert. Der Nachteil ist da natürlich die Zunahme der Bürokratisierung. Es ist auch denkbar, dass im Einsatzkonzept Quotierungen festgehalten werden, sodass schon vorher klar ist, dass die Polizei Menschen nach bestimmten Kriterien kontrolliert.

Wie setzt sich die Polizei mit dem Thema des „Racial Profiling“ auseinander?

Die Debatte ist öffentlicher und in einigen Bundesländern auch von polizeilicher Seite transparenter geworden, auch in Niedersachsen. Die Forschung wird intensiviert, es gibt Tagungen, die auch kritische Perspektiven auf Polizei thematisieren. Es gibt beispielsweise Projekte, in denen die Polizei und Betroffene von rassistischer Diskriminierung gemeinsam diskutieren. Das ist eine gute Entwicklung. Denn es gibt auch viele Menschen innerhalb der Polizei, die polizeiliche Diskriminierung problematisieren. Die Frage bleibt aber: Wie schaffen wir es, die so gewonnenen Erkenntnisse, also zum Beispiel das wissenschaftliche Wissen, auch in die Praxis zu übersetzen?

