﻿VW-Bus-Festival in Hannover: Fünf Menschen und ihre bewegenden Bulli-Geschichten

Hannover. Dunkle Wolken hängen über dem Messegelände; gleich bricht der Regen wieder los. Aber immerhin haben auf diese Weise Hunderte von Bullis im heftigen Schauer Gelegenheit zu zeigen, dass sie ebenso unverwüstlich sind wie die Leute, die sie fahren. Scharen von Begeisterten haben sich auf den Weg nach Hannover gemacht, um ein Wochenende lang einen Mythos auf Rädern zu feiern; viele campen auf den nahen Parkplätzen – und trotzen dem Unwetter.

Keinem Auto – mal abgesehen von seinem kleinen Bruder, dem Käfer – haben die Deutschen so viel Seele zugebilligt wie dem Bulli. Schon deshalb ist dieses Festival auch ein großes Familientreffen. Es ist eine Begegnung mit Gleichgesinnten und zugleich eine individuelle Leistungsschau, eine Rückversicherung im Vertrauten und eine nostalgische Suche von Gemeinsamkeiten.

Verregneter Auftakt: Schon vor der Eröffnung des Festivals campieren Hunderte am Rande des Messegeländes. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der frühe Bulli war ein ehrliches Arbeitsgerät; er stand für Wiederaufbau, Wohlstand und Wirtschaftswunder. Später wurde er zum Vehikel der Hippie-Bewegung. Er war Familienkutsche und Firmenwagen. Eltern haben auf seinen Sitzen ihre Kinder gewickelt – und für viele gehörte das Rasseln eines luftgekühlten Boxermotors zum Soundtrack ihrer Jugend. Wir haben Menschen gebeten, uns ihre Bulli-Geschichten zu erzählen.

1. Hochzeitsnacht im T2

Claudia und Marko Herm lernten sich 2011 bei einem Bulli-Treffen kennen. Aus der gemeinsamen Liebe zum VW Bus wurde bald mehr. „Rosie war dann unser gemeinsames Projekt“, sagt der 58-Jährige. So nennen sie ihren T2, made in Hannover, der vor mehr als 50 Jahren nach Wyoming ausgeliefert wurde, dann lange in den USA lief und später in England unterwegs war. Dort kauften sie den Wagen schließlich.

Mit badischer Landesflagge: Claudia und Marko Herm vor ihrem Bulli „Rosie“. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Als wir 2019 auf Rügen heirateten, hatte ich Rosie mit Blumenschmuck als Brautauto hergerichtet“, sagt die Floristin. Die Hochzeit ging am Rande eines Bulli-Festivals über die Bühne. Vor dem Standesamt versammelten sich 200 VW Busse, um dem jungen Paar (und seinem Auto) alles Gute zu wünschen. „Natürlich haben wir die Hochzeitsnacht im Bulli verbracht“, sagt Marko Herm.

2. Camping in der Wüste

„Ich fahre seit 45 Jahren Bulli, dies ist mein siebenter“, sagt Klaus Laier und zeigt auf seinen T6. Mit seiner Freundin Astrid Neuenhausen ist er aus Dormagen angereist. Eine vergleichsweise kurze Strecke; immerhin waren sie mit Bullis auch schon in Libyen und Markokko unterwegs.

Sie haben Wüstenerfahrung: Klaus Laier und Astrid Neuenhausen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Die Wüstenfahrten waren das absolute Highlight“, erklärt Astrid Neuenhausen. Allerdings gab es dabei in Tunesien einen kuriosen Zwischenfall: In einer Oase bauten sie damals ihr Zelt auf. „Und als ich den Hering später wieder herauszog, sprudelte mir Wasser entgegen“, erzählt die 48-Jährige. Mitten in der Wüste hatten sie die einzige Wasserleitung weit und breit angestochen. „Zum Glück ließ sich der Schaden schnell reparieren.“

3. Das rollende Denkmal

Die zackige Schrift könnte aus dem Vorspann eines alten Edgar-Wallace-Films stammen: „Service- Meß- und Prüfwagen“ steht da in Sechzigerjahre-Optik auf der Schiebetür des T1, der das Logo der Firma Elektro-Gerlach trägt. „Der Wagen ist im Dezember 1966 als einer der letzten seiner Art vom Band gelaufen“, sagt Frank Gerlach.

Nostalgisches Design: Frank Gerlach und Angelika Kolditz mit ihrem T1. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der weiß-rote T1 erinnert an ein Stück Familiengeschichte: Schon Gerlachs Urgroßvater hatte im Sauerland ein Elektrogeschäft betrieben. „Ich habe dieses dann nicht übernommen“, sagt der 55-Jährige. Der Betrieb existiert heute nicht mehr. Doch als nostalgische Reminiszenz an das Unternehmen hat er den Bulli wie einen Firmenwagen aus den Sechzigern hergerichtet – und dem Familienbetrieb so ein rollendes Denkmal gesetzt.

Maßstab 1:87: Frank Gerlachs Bulli gibt es auch als Brekina-Modell. © Quelle: Tim Schaarschmidt

4. Der falsche Wolfsburger

Viele halten das Nummernschild für ein Wolfsburger Kennzeichen – dabei steht „WOL“ für Wolfach in Baden-Württemberg. „Ich werde oft darauf angesprochen und muss das Missverständnis dann aufklären“, sagt Manuel Weiler, der mit seinem orangefarbenen T2 (Camping-Version mit Klappdach) häufig auf Festivals unterwegs ist.

Wolfach statt Wolfsburg: Julia und Manuel Weiler mit ihrem Westfalia-Camping-T2. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Sein Bulli, Baujahr 1973, ist deutlich älter als er. „Das Auto hat einen Charme, den heutige Autos einfach nicht mehr haben“, sagt der 37-Jährige. Als er seine Frau Julia heiratete, war der T2 natürlich das Hochzeitsauto. Drei Jahre nach der Trauung hat er beim „Just Married“-Schriftzug an der Heckscheibe das „Just“ dann aber doch durchgestrichen „Die Leute hatten uns immer noch gratuliert“, sagt er.

Angereist aus Baden-Württemberg: Julia und Manuel Weiler. © Quelle: Tim Schaarschmidt

5. Fahren ohne Lichtmaschine

Seinen T1, Baujahr 1966, hat Martin Hoffmann selbst zum Camping-Bus ausgebaut – inklusive Polstern, Gardinen und Möbeln. Einmal, als er in Kroatien unterwegs war, gab die Lichtmaschine den Geist auf. Er machte sich trotzdem auf den Heimweg: „Die Batterie habe ich unterwegs immer wieder aufgeladen – und natürlich schaltete ich Radio und Beleuchtung aus“, sagt er. In mehreren Etappen legte er so Hunderte von Kilometern bis ins heimische Karlsruhe zurück. „Mit modernen Autos wäre das wohl nicht gegangen“, sagt er, „sie haben einfach zu viele Stromabnehmer.“

Liebevoll ausgebaut: Martin Hoffmann mit seinem T1 von 1966. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein stilechtes Nordmende-Kofferradio steht auf dem Tisch im Wagen; es stammt ebenfalls von 1966. „Dort habe ich aber einen Bluetooth-Empfänger eingebaut“, sagt Hoffmann. Manchmal hat moderne Technik eben doch ihre guten Seiten.

