﻿VW-Bus-Festival: Fanta 4, Zoe Wees, Rea Garvey und Bosse spielen auf

Hannover. Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) holt für die Bulli-Fans die Stars auf die Bühne: Mit den Fantastischen Vier, Rea Garvey, Zoe Wees und Bosse werden internationale Top-Acts live beim VW-Bus-Festival ihre Hits spielen. Den Anfang macht am Freitagabend Aki Bosse mit seiner Band. Am Samstagabend starten die Besucher mit Zoe Wees in den langen Konzert-Abend: Rea Garvey rockt im Anschluss die Bühne, bevor die Fanta 4 als Headliner auftreten.

„Kein Festival ohne Live-Musik und Entertainment“, sagt Stefan Pfeiffer, Leiter Marketing bei VWN. Das gilt auch für das VW-Bus-Festival vom 23. bis 25. Juni 2023 auf dem Messegelände in Hannover.

Freitag: Auftakt mit Bosse

Am Freitagabend will Bosse die Bulli-Fans mit auf seine musikalische Reise nehmen. Im Gepäck hat er seine vergoldete Single „Der letzte Tanz“ und den Sommerhit „Schönste Zeit“. Mit seinen Alben „Engtanz“ (2015) und „Alles ist Jetzt“ (2018) stieg er direkt auf Platz 1 in die deutschen Albumcharts ein.

Wie das Reisen in einem VW-Bus aussieht, zeigt der bekennende Camper-Fan im offiziellen Video zu seinem Song „Der Sommer“. In einem dunkelblauen T3-Camper reist er durch das Land, trifft Menschen und campt in der Natur.

Samstag: Zoe Wees, Rea Garvey und die Fantastischen Vier

Der Samstagabend startet mit einer der angesagtesten deutschen Sängerinnen: Zoe Wees. Seit ihrem musikalischen Durchbruch im Jahr 2020 berührt das „German Wunderkind“ mit ihren Songs Menschen auf eine einzigartige Weise. Ihre Debütsingle „Control“ hat bis heute in zehn Ländern Gold- und Platin-Status erreicht und machte sie auch in den USA berühmt. Im vergangenen Jahr war Zoe Wees erstmals live in Europa unterwegs und begeisterte die Fans. Beim VW-Bus-Treffen wird sie natürlich auch ihre Hits „Girls like us“ und „Hold me like you used to“ performen.

Als Nächstes heizt der irische Sänger Rea Garvey dem Publikum ein. Mit „Supergirl“ stürmte er mit seiner Band „Reamonn“ Anfang der 2000er weltweit die Charts. Als Solo-Künstler hat er mittlerweile vier Alben veröffentlicht und ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Als Coach ist er bereits sieben Mal bei der der Casting-Show „The Voice of Germany” auf ProSieben dabei gewesen und war Gast in weiteren TV-Formaten etwa bei „LOL – Last One Laughing“.

Eingefleischter Camper-Fan: Auch Bosse steht beim VW Bus Festival auf der Bühne. © Quelle: VW Nutzfahrzeige

Den großen Abschluss als Headliner des VW-Bus-Festivals machen am Samstagabend die Fantastischen Vier. Live nehmen Michi Beck, Smudo, Thomas D und And.Ypsilon ihre Fans mit auf eine musikalische Reise durch 33 Jahre Bandgeschichte. Alleine die „Für immer 30 Jahre Live Tour“ besuchten über 250.000 Menschen ihre Konzerte. Und ihre größten Erfolge haben die Fantastischen Vier im vergangenen Herbst auf dem Album „The Liechtenstein Tapes“ veröffentlicht.

Sonntag: Familientag mit Luca Hänni und Dikka

Ein volles Programm für die ganze Familie bietet der Sonntag beim VW-Bus-Festival. Und auch da geht es nicht ohne Live-Musik. Am Vormittag wird das Nashorn Dikka den jungen und alten Gästen frische Hip-Hop Beats präsentieren.

Im Anschluss will Luca Hänni, Gewinner der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ und der aktuellen Staffel von „The Masked Singer“, allen Fans einheizen. Seine Debut-Single „Don’t think about me“ schoss in Deutschland, Österreich und der Schweiz direkt auf Platz 1 der Single-Charts.

Drei Tage Festival

VWN feiert den Bulli zusammen mit Zehntausenden Fans auf dem Messegelände in Hannover. Die 6.000 Campingtickets sind schon ausverkauft, damit wird das VW-Bus-Festival schon jetzt das größte seiner Art. Die Fans erwartet neben den Konzerten eine einzigartige Fahrzeugausstellung mit VW-Bussen, die so noch nie gemeinsam gezeigt wurde. Mit dabei: der älteste zugelassene VW-Transporter (Baujahr 1950) aber auch der ID.Buzz mit langem Radstand, der kurz vor dem Festival seine Weltpremiere in den USA feiert. Der vollelektrische 6- und 7-Sitzer feiert auf dem Festival seine Europa-Premiere.

Das ganze Wochenende ist der Bulli-Kids-Club geöffnet, mit vielen Angeboten für jede Altersgruppe: Vom Riesen-Sandkasten über Trampoline bis zum Soccer-Court von der Fußballschule von Hannover 96. Bei Mitmachaktionen kann man lernen, wie man in seinem Bulli Kaffee im Barista-Look macht oder beim Surf-Simulator gegen echte Profi-Surfer antreten. Wer eine kleine Pause braucht, dreht entweder eine Runde im Riesenrad oder kann sich bei einem der zahlreichen Food-Bullis mit leckeren Speisen und Getränken erholen.

Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.vw-bus-festival-2023.de.