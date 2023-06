﻿Das sind die verrücktesten Fahrzeuge beim Bulli-Festival

Hannover. Keine Frage, das Auto ist ein Blickfang. Selbst versierte VW-Kenner macht das weiße Fahrzeug so sprachlos, als würde dort ein Pferd mit Löwenkopf um die Ecke kommen – so ungewöhnlich wirkt der Wagen von der Front bis zur Pick-Up-Ladefläche. „Als Grundmodell hatten wir einen T5“, sagt Kevin Habighorst aus Bassum (Kreis Syke). „Und dann haben wir noch einen Unfallwagen gekauft und aus zwei Autos eins gemacht.“

Auf der großen Bühne: Kevin Habighorsts VW-Kreation. © Quelle: Nancy Heusel

Bei einer „Show and Shine“-Veranstaltung hat sein Fahrzeug auf dem VW-Bus-Festival jetzt den Preis in der Kategorie „Skurrilster Umbau“ bekommen. Tatsächlich kann der Wagen mit vielen liebevollen Details glänzen: Die Verkleidung des Motorraums ist komplett schwarz lackiert, der Innenraum ist vollständig mit Alcantara-Stoff ausgekleidet.

Mit Alcantara-Stoff ausgekleidet: der Innenraum von Kevin Habighorsts Auto. © Quelle: Nancy Heusel

„Das ganze war ein Gemeinschaftsprojekt mit meinem Vater – wir haben mehr als 2500 Arbeitsstunden investiert“, sagt Kevin Habighorst. Anderthalb Jahre habe der Umbau gedauert. Am Ende gründete er eine eigene Firma: „Ich bin auf Camping-Umbauten spezialisiert“, sagt er. Der VW ist das erste Werkstück – und zugleich das Aushängeschild seines kleinen Unternehmens.

Ausgezeichnet: Kevin Habighorst und sein Wagen. © Quelle: Nancy Heusel

Wie bei Le Mans 1970

In der Kategorie „Dressed like your van“ wurden VW-Begeisterte gesucht, die ihrem Fahrzeug so ähnlich sehen, wie das auch bei Herrchen und Hund manchmal der Fall ist. Das Rennen machte in diesem Fall Michael Selner aus Österreich: Mit seinem roten Polo-Shirt wirkt er, als wäre er praktisch ein Teil seines roten T3.

Große Show: Michael Selners Porsche-Bulli. © Quelle: Nancy Heusel

Diesen hat er ganz im Design jenes Porsche gestaltet, der 1970 das legendäre Rennen von Le Mans gewann. „Der Gegenverkehr winkt mir schon oft zu“, sagt der Sieger lächelnd. Unter der Haube hat der Wagen ein paar Modifikationen; die Leistung liegt bei 163 PS, er hat einen zusätzlichen Ölkühler – und er regelt bei 197 km/h ab.

Gelb wie die Post

„Da habe ich mir einen Spaß gemacht“: Rune Andersen und sein vermeintliches Postauto. © Quelle: Nancy Heusel

Weniger flink, doch nicht weniger humorvoll ist Rune Andersen mit seinem T6 unterwegs. Der 51-Jährige, der aus dem norwegischen Nesbyen angereist ist, fährt einen knallgelben Wagen mit der schwarzen Aufschrift „Deutsche Post“, inklusive Posthorn-Logo.

Liebevolles Detai: An der Windschutzscheibe hat Rune Andersen auch einen Post-Becher platziert. © Quelle: Nancy Heusel

Der Wagen, Baujahr 2017, war allerdings nie im Dienst der Post unterwegs: „Als ich ihn kaufte, hatte er diese gelbe Farbe, und mir fehlte einfach das Geld, ihn neu zu lackieren“, sagt Andersen. „Da habe ich mir einen Spaß gemacht und einfach ,Deutsche Post’ draufgeschrieben.“ Auf dem Messegelände gab es dafür den Preis für das beste Fahrzeug-Motto.

