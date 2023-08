﻿VWN-Familienfest in Hannover: 30.000 Menschen besuchen Werksgelände in Stöcken

Hannover. Er hat bei der Produktion vom VW T1 bis zum T6 mitgemacht, am Sonnabend konnte sich Bogdan Stefan Douraj mit seiner Familie nun anschauen, wie der Elektro-Bulli ID.Buzz produziert wird. Der 65-Jährige arbeitet seit sechs Jahren nicht mehr bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover. Jetzt konnte er endlich mal wieder ins Werk – und hatte leuchtende Augen.

Mit leuchtenden Augen: Bogdan Stefan Douraj (Dritter von rechts) und seine Tochter führen den Rest der Familie über das Werksgelände. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Erstmals seit 2016 wieder gefeiert

Douraj war mit seiner Familie zum Familienfest von VWN ins Werk in Hannover-Stöcken gekommen, genauso wie mehr als 30.000 andere: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Rentnerinnen und Rentner mit ihren Familien. „Ich habe hier gern gearbeitet und bin glücklich, heute mal wieder hier zu sein“, sagt er. Stolz führt er zusammen mit seiner Tochter, die auch bei VWN arbeitet, den Rest der Familie über das Gelände und durch die Hallen.

Erklärt ihren Eltern die Transporter-Produktion: Hannah Benecke (20) arbeitet im Logistik-Bereich von VWN. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Erstmals seit 2016 hatte VWN wieder zum Familienfest geladen, wegen der Corona-Pandemie waren mehrere frühere Anläufe gescheitert. Wie groß die Lust der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war, konnte man schon am Vormittag sehen: Eine halbe Stunde vor der Öffnung des Werksgeländes hatte sich am Eingang bereits eine lange Schlange gebildet.

Fest als Dank an die Mannschaft

VWN-Chef Carsten Intra eröffnet das Fest, die Veranstaltung sei ein „Dank an die ganze Mannschaft“. Und es geht natürlich auch ein bisschen darum, die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für einen späteren Job bei VWN zu begeistern.





VWN hat bei der Vorbereitung auf Nachhaltigkeit geachtet. Es gibt weder Süßigkeiten in Plastiktüten noch Luftballons. Stattdessen können Kinder an den vielen Spielstationen zum Beispiel Blumensamentüten oder Schlüsselanhänger gewinnen. An einem Stand basteln Jungen und Mädchen Insektenhotels, im Fahrparcours werden Mini-Bullis geschoben oder per Fuß angetrieben. Auf kleine Geschenke für die Besucher verzichtet VWN – und spendet für jeden Gast einen Euro an regionale, gemeinnützige Kinder- und Jugendeinrichtungen.

Spezielle Torwand bei VWN

Für das Fest hat VWN auch die Produktionshallen geöffnet und Teile der ID.Buzz-Montage gezeigt. Wenn bei VWN auf eine Torwand geschossen wird, ist das natürlich das Seitenblech des ID.Buzz: Das Fahrerfenster und der hintere Radkasten sind die Löcher, die getroffen werden müssen. Hier ist auch der achtjährige Max aktiv, mit drei von vier möglichen Treffern. Sein Vater Timo Raffert leitet das Fertigungscenter Produktionstechnik. Max hat es am Arbeitsplatz seines Vaters gut gefallen, wie er berichtet. Aber an seinem Berufswunsch ändert das gar nichts: Fußballer.

