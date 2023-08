﻿KI, Energie und Ergonomie: Was VWN in den Werksferien umgebaut hat

Hannover. Mit dem Beginn dieser Woche ist auch die Produktion im Stöckener Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) wieder angelaufen. Die dreiwöchigen Werksferien hatte die Belegschaft zuvor genutzt, um die Werkshallen instand zu setzen. Dafür habe man mehr als 550 Maßnahmen im Presswerk, im Karosseriebau, in der Lackiererei und der Montage erfolgreich umgesetzt, teilte VWN mit. „Es ist alles für einen erfolgreichen Start der Produktion nach der Sommerpause vorbereitet“, sagte Andreas Laue, der die Standortplanung im Werk Hannover leitet.

Rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VW-Tochter und von externen Partnerfirmen haben demnach die Modernisierungen und Baumaßnahmen betreut, um den Anlauf der Bulli-Produktion am Montag zu ermöglichen. „Wir haben im Urlaubskorridor viele Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt, um einerseits den T6.1 bis kommenden Sommer weiter erfolgreich zu fertigen und zeitgleich die Produktionsvolumen von ID.Buzz und Multivan wie geplant hochzufahren“, erklärte Laue.

Angelaufen: Nach drei Wochen Werksferien werden im Werk Hannover wieder Autos gefertigt. © Quelle: VWN

Strom gespart

Zudem habe man im Werk Anlagen umgebaut, um Energie einzusparen oder ganze Arbeitsbereiche ergonomischer für die Menschen zu gestalten. In der Lackiererei etwa tauschten die Beschäftigten 6500 Leuchten gegen sparsame LED-Leuchtmittel aus. „Damit allein sparen wir 1100 Megawatt Energie im Jahr“, so Laue. Das entspreche dem Stromverbrauch von rund 290 Haushalten im Jahr. Bis zum Jahresende werde die Lackiererei ausschließlich mit LED-Leuchten erhellt.

Im Presswerk wiederum hat die Belegschaft an einer der größten Pressenstraße im VW-Konzern gearbeitet. Auf der sogenannten Servo-Presslinie PXL, die eine Grundfläche von 2000 Quadratmetern und 3300 Tonnen Eigengewicht hat, werden Blechteile gefertigt, etwa Seitenwände und Dächer für die Bullis. Jüngst sei in einer der sechs integrierten Einzelpressen der Greifarm und das sogenannte Tischkissen, auf dem die bis zu 65 Tonnen schweren Einzelwerkzeuge aufliegen, ausgetauscht worden. Ein neues Auslaufband am Ende der Presse sei nun in der Höhe und Neigung so anpassbar, dass es den Beschäftigten ein verbessertes Herausheben der Pressteile ermögliche, teilte der Autobauer mit.

Detailarbeit: Hier werden der neue Greifer und das Tischkissen an der Pressenstraße im Presswerk eingemessen. © Quelle: VWN

Seit dieser Woche wird in der Montage eine künstliche Intelligenz eingesetzt. Laut VWN sei an einem Bandabschnitt in der T6.1- und Multivan-Montage ein Kamerasystem installiert, das in Echtzeit erkenne, wenn es beim Verbauen von Kabelsträngen mögliche Anomalien gebe. Nacharbeiten seien damit vermeidbar. Das System lerne eigenständig, welche Varianten des Verbauens korrekt sind.

Gefördert vom Wirtschaftsministerium

Hintergrund ist ein Pilotprojekt im VW-Konzern, das wiederum Teil eines Förderprogramms des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz ist. Das Programm soll die Transformation der Produktion in der Automobilindustrie unterstützen. „Wir sammeln mit dem Pilotprojekt wichtige Daten und Erkenntnisse, um die Digitalisierung in der Montage in Zukunft weiter voranzutreiben“, sagte Markenplanerin Pauline Naasner, die das Projekt betreut.

Im Stöckener Werk wird nun weiter die Produktion des neuen Elektrobullis ID.Buzz hochgefahren; bis zum Jahresende will VWN rund 40.000 Exemplare ausliefern. Derzeit bauen die Arbeiter in Hannover drei Modelle auf zwei Bändern, doch Mitte 2024 läuft die Fertigung des Transporters aus. Daher treibt die Beschäftigten die Sorge nach der Auslastung des Werks um. Arbeitnehmervertreter fordern schon länger, dass in Hannovers Norden ein drittes Modell gebaut werden solle, um die Lücke, die der T6.1 reißt, zu füllen.

