﻿Wärmeplanung für Hannover: So sollen Sie künftig heizen können

Hannover. Früher als die meisten anderen Großstädte legt Hannover einen Planentwurf vor, wie die Häuser der Stadt künftig geheizt werden können, wenn fossile Rohstoffe wie Gas und Öl irgendwann entweder zu teuer oder gar nicht mehr lieferbar sind. „Wir wollen den Menschen möglichst schnell Klarheit geben, wohin die Reise gehen kann“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) mit Blick auf die zeitweilig eher verwirrenden Diskussionen auf Bundesebene.

Im Kern handelt es sich bei der Kommunalen Wärmeplanung um die Verpflichtung für die Kommunen, den Bürgern Planungssicherheit zu geben, welche Heizmethoden sie künftig nutzen können. Hannover hat auf der Grundlage von Vorarbeit des Energiedienstleisters Enercity jetzt eine Stadtkarte vorbereitet, auf der straßengenau abgelesen werden kann, wo zum Beispiel Fernwärmeanschlüsse eingeplant sind, wo voraussichtlich Nahwärmenetze entstehen und wo die Menschen eigene Alternativen finden müssen, also zum Beispiel Wärmepumpen, wenn das Zeitalter der Gas- und Ölheizungen endet.

Wärmeplanung Hannover: Entwurf liegt im Internet vor

„Es handelt sich derzeit aber nur um einen Entwurf, weil wir frühzeitig alle informieren wollen“, betont Hannovers Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel (Grüne). Rechtsverbindlich werde der Plan erst mit einem Ratsbeschluss, der für 2024 angepeilt sei. Vorher werde es Beteiligungen geben. Wer aber wolle, könne jetzt bereits unter der Adresse waermeplanung-hannover.de nachschauen, was vor der eigenen Haustür möglicherweise passiert.

Bunter Plan: Das ist die Karte mit dem Entwurf der kommunalen Wärmeplanung für Hannover (Stand Juli 2023). Die lilafarbenen Gebiete sind voraussichtliches Fernwärmegebiet, die orangenen Gebiete umfassen Nahwärmenetze, die grünen sind vorrangig für Wärmepumpen oder andere dezentrale Anlagen zur Wärmeerzeugung vorgesehen. © Quelle: Conrad von Meding/Screenshot

Auf der Karte ist gut zu erkennen, wie Großteile des Kernstadtgebiets als Fernwärme-Vorranggebiet (lila) gekennzeichnet sind: Dort liegen entweder bereits Fernwärmeleitungen, oder sie sollen zügig verlegt werden. Enercity habe zusätzlich zu den in der Fernwärmesatzung beschlossenen Vorranggebieten noch weitere Ergänzungsgebiete aufgenommen, weil die Nachfrage von Haushalten nach Fernwärme größer sei als erwartet, sagt Enercity-Vorstandschefin Susanna Zapreva.

Lila für Fernwärme, Orange für Nahwärme – bei Grün muss man sich selbst kümmern

Mit einem orangenen Farbton sind geplante und bestehende Nahwärmegebiete markiert. „Für die Kundinnen und Kunden gibt es technisch kaum einen Unterschied“, sagt Zapreva. „Aber diese Gebiete haben eine eigene Wärmeerzeugung und sind nicht an das große, stadtweite Fernwärmenetz angeschlossen.“ Einen wichtigen Unterschied gibt es aber dann doch: Anbieter ist nicht unbedingt Enercity. Am Kronsberg etwa betreibt Avacon schon lange ein Nahwärmenetz, das sogar Solarenergie zum Heizen nutzt.

Die grün umrandeten Gebiete verbleiben als die, in denen es zunächst keine zentrale Heizungsform geben wird. Hier sind dezentrale Heizsysteme gefragt. In vielen Fällen werden es private Wärmepumpen sein oder auch Pelletanlagen oder Hybridheizungen.

Doppelarbeit soll vermieden werden

Mit den Kommunalen Wärmeplänen will der Gesetzgeber zum Beispiel verhindern, dass private Hauseigentümerinnen und -eigentümer sich eine Wärmepumpe einbauen und danach plötzlich feststellen, dass ihre Straße für Fernwärmeanschlüsse vorgesehen ist. Das Klimagesetz des Landes Niedersachsen sieht vor, dass alle Kommunen bis Ende 2026 solch eine Wärmeplanung beschlossen haben müssen. Der Bund wird nach dem Sommer voraussichtlich beschließen, dass das in Großstädten bereits bis Mitte 2026 der Fall sein muss, in kleineren Städten später – ob sich danach Niedersachsens Regeln ändern, ist offen. „Hannover geht hier voran“, sagt Onay.

Enercity-Chefin Zapreva erklärt, dass ihr Unternehmen die Daten nur deshalb so schnell habe liefern können, weil man schon vor Jahren mit der Planung begonnen habe. „Dieser Vorsprung im Handeln ermöglicht uns, die Vorreiterrolle in ganz Deutschland einzunehmen und bringt uns auch wirtschaftliche Vorteile“, sagt Zapreva. Enercity betreibt unter anderem Nahwärmenetze in Hamburgs Hafencity und in Bayern und hofft, in bis zu 300 deutschen Städten bei der kommunalen Wärmeplanung mitmischen zu können.

Auch im Umland Hannovers sind die Planungen angelaufen. Etliche Kommunen haben bei einem Pilotprojekt der Avacon mitgemacht, das erste Ideen für die Wärmeplanung geben soll. Nach Angaben der Region arbeiten drei Kommunen bereits an einem Entwurf für einen rechtsverbindlichen Wärmeplan. Welche, dürfe man aus Datenschutzgründen nicht sagen – nach Informationen der HAZ ist Lehrte dabei.

