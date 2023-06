Neuer Klimatalk der HAZ: Wie heizen wir künftig? Und wie funktioniert eine Wärmepumpe?

Hannover. Wie funktioniert eigentlich eine Wärmepumpe? Welche Voraussetzungen braucht es im und am Haus dafür? Und spart man gegenüber einer Öl- und Gasheizung Geld? Beim neuen Klimatalk der HAZ und der Klimaschutzagentur Region Hannover geht es am Dienstag, dem 13. Juni 2023, an der Burgstraße 14 um grundsätzliche Fragen zur Wärmepumpe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Talk geben gleich drei Expertinnen und Experten Einblicke in die Praxis. So berichtet die Heizungsinstallateurin Sabine Heymann über ihre Erfahrungen aus dem Sanitär- und Heizungsbereich. Heymann ist zudem Vorstandsmitglied des Fachverbandes Niedersachsen und wird auch über die derzeitige Auftragslage der Branche sprechen und Tipps geben, wie man an die begehrten Pumpen kommt. Jens Clausen wird als Experte vom Borderstep Institut am Abend erklären, warum die Wärmepumpe als Alternative zu Gas und Öl von großer Bedeutung für die Wärmeversorgung ist und steuert Erfahrungen aus dem Norden Europas bei. Dabei wird es auch um Lieferzeiten von Wärmepumpen gehen, die zuletzt immer wieder kontrovers diskutiert wurden.

Finanzierung von Wärmepumpen

Beim Talk ist auch Anja Floetenmeyer-Woltmann von der Klimaschutzagentur Region Hannover zu Gast. Sie wird erläutern, wie Interessierte an unabhängige Informationen zur Wärmepumpe kommen und wie man ein solches Projekt sinnvoll angeht. Zudem wird es beim Talk auch um Finanzierungsfragen gehen. Über die Kreditfinanzierung von Wärmetechnik auch für ältere Menschen spricht Roman Calderon, Vertriebsdirektor Immobilien Center der Sparkasse Hannover. Und über die Möglichkeit, eine komplette Wärmepumpe mit Heizung zu mieten, berichtet Mario Merner, Geschäftsbereichsleiter und Contracting-Experte von Enercity.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Teilnahme ist kostenlos. Aufgrund der begrenzten Platzzahl wird bis zum 13.6. um Anmeldung über den Link aktion.haz.de/angebot/klimatalkanmeldung gebeten. Der Talk am 13. Juni beginnt um 18 Uhr im großen Saal der Volkshochschule Hannover und ist zudem Auftakt einer ganzen Reihe, die im Herbst fortgesetzt werden soll.

HAZ