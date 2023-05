﻿Wärmepumpen in Hannover? „Wir sind wieder lieferfähig“

Hannover. „Heizhammer“ hat der Vorsitzende von Haus & Grundeigentum Hannover, Rainer Beckmann, kürzlich den Plan der Bundesregierung genannt, dass wohl künftig auch in Deutschland irreparabel defekte Gas- und Ölheizungen durch klimafreundlichere Varianten ersetzt werden müssen. Im Nachbarland Österreich gilt diese Regelung längst. Doch hierzulande propagieren Skeptiker landauf, landab, dass die Energiewende in den Heizkellern „mit der Brechstange“ vorgenommen werde, obwohl es gar nicht genug Wärmepumpen gebe und der Techniktausch die Immobilieneigentümer finanziell überfordere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wärmepumpen in Hannover: „Alle glauben, die Technik sei nicht lieferbar“

Beim hannoverschen Installateurgroßhändler Hempelmann, der seinen Zentralsitz inzwischen am Flughafen in Langenhagen hat, kann Geschäftsführer Martin Jahn die These von der Mangelwirtschaft nicht bestätigen. „Alle glauben, die Technik sei nicht lieferbar – aber wir sind längst wieder lieferfähig“, sagt er. Die Engpässe seien überwunden, weil Firmen wie Samsung aus Südkorea den deutschen Markt nun auch bei Wärmepumpen entdeckt hätten. Ähnliches gelte für Solarpanels und Wechselrichter.

Tatsächlich ziehe die Nachfrage nach alternativen Energie- und Heizanlagen auch bei Privathaushalten spürbar an, sagt Thomas Paul vom technischen Außendienst des Großhändlers. Hempelmann verkauft nicht an Endkunden, aber das Außendienstteam begleitet die Installateure aus der Region zu den Kunden und hilft dort bei der Berechnung der richtigen Anlage und der Beratung der Interessenten. „Die Heizungsfirmen werden derzeit von Anfragen überrannt“, sagt Paul.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorurteile über Wärmepumpen ausräumen

Und sie werden ständig mit Vorurteilen konfrontiert, die jahrelang über Wärmepumpen gestreut wurden. Während die hocheffizienten Elektroheizungen in Frankreich, Österreich, den Niederlanden und Skandinavien seit Jahren Standard sind, wurde in Deutschland noch bis vor Kurzem kolportiert, sie funktionierten eigentlich nur mit Fußbodenheizungen und in besonders gut gedämmten Neubauten.

Funktionieren auch bei Bestandshäusern: Wärmepumpe an einer Doppelhaushälfte von 2008 im Seelhorster Garten in Hannover-Bemerode. Die Wärmepumpe stammt von Stiebel-Eltron und ist anthrazit verkleidet. © Quelle: Conrad von Meding

„Natürlich läuft die Wärmepumpe dann besonders sparsam, wenn das Heizsystem im Haus mit einer niedrigen Vorlauftemperatur betrieben werden kann“, sagt Paul. Da seien gute Dämmung und großflächige Heizkörper von Vorteil. Aber seine Erfahrung aus den Beratungen vor Ort habe gezeigt: „In der Hälfte bis drei Viertel der Häuser funktioniert die Wärmepumpe ohne große Umbauten.“

Seit dem Ukraine-Krieg wächst die Nachfrage

Bei vielen Immobilieneigentümern scheint der Wille zur Veränderung spätestens mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und der Gaskrise gewachsen zu sein, hat Anja Floetenmeyer-Woltmann, Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur Region Hannover, beobachtet. Man spüre eine „deutlich gestiegene Nachfrage“ nach Beratungen. Allein im vergangenen Jahr hätten die Teams 6100 Hausbesitzende in der Region mit Informationen versorgt, ein Zuwachs von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während es bei der Klimaschutzagentur früher lange Wartezeiten gab, hat die Agentur jetzt umgestellt und bietet ihre Beratungen vor allem in kleinen Gruppen und online an. So können alle von den Fragen der anderen profitieren. „Wer heute eine Beratung will, bekommt einen Termin für die nächsten Tage“, sagt Floetenmeyer-Woltmann. Ein Förderkompass auf der Homepage der Klimaschutzagentur zeigt zudem an, für welche Sanierungs- und Umbauvorhaben es welche Zuschüsse gibt – von den Bundeshilfen bis zum regionalen Proklima-Fonds von Enercity.

Neue Heizkörper und hydraulischer Abgleich

Vielfach seien vor dem Einbau einer Wärmepumpe nur kleinere Arbeitsschritte nötig, sagt Hempelmann-Berater Paul. Teilweise müssten einzelne Heizkörper gegen etwas dickere oder höhere Varianten ausgetauscht werden. In anderen Fällen könne auch der Einbau von Heizkörpern mit kleinen Ventilatoren helfen, die die natürliche Zirkulation der Heizungsluft im Raum unterstützen. Immer sei ein hydraulischer Abgleich nötig, also eine Einstellung der Strömungsmengen in der Heizanlage.

„Das gute Gefühl, wenn die Heizung gratis läuft und der Kühlschrank ebenso und man sogar das E-Auto noch gratis laden kann“: Solaranlage auf einem Einfamilienhaus. © Quelle: Frank Gärtner/imago-images

Wer aber in seinem Haus seit Jahrzehnten die Fenster nicht getauscht und sich nie um Wärmedämmung an der Fassade oder zumindest im Dach gekümmert habe, der müsse nun eben doch mal investieren, sagt Paul. „Aber diese Kosten dann auf die Kosten der Wärmepumpe draufzurechnen, weil man Modernisierungen jahrelang hinausgezögert hat, wäre eine seltsame Rechnung.“

Kosten dank Förderung etwa gleich wie Gasheizung

Für ein normales Einfamilienhaus koste eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher und Steuerung rund 20.000 bis 22.000 Euro, sagt Paul. Dank der staatlichen Förderung von 35 bis 40 Prozent sei sie billiger als der Einbau einer neuen Gasheizung, die in einem gleich großen Haus rund 15.000 Euro koste. Höher sei hingegen der Installationsaufwand. „Therme rein, Therme raus – beim Gas schafft ein Installateur den Heizungstausch oft an einem Tag“, sagt Paul. „Die Umrüstung zur konventionellen Luft-Wasser-Wärmepumpe dauert dagegen auch mal zwei bis drei Tage.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Aber dafür spare man künftig die Kosten für Schornsteinfeger und Gasanschluss. Und auch wenn eine Wärmepumpe jährlich genauso gewartet werden sollte wie eine Gasheizung, gelten die Anlagen als deutlich weniger reparaturanfällig. Und statt sich über perspektivisch steigende Gaspreise zu ärgern, könne die Wärmepumpe besonders preiswert betrieben werden, wenn man sich gleich eine Solaranlage aufs Dach setzen lässt.

„Argumente dagegen findet man immer“

Rentiert sich das in Norddeutschland wirklich? Hempelmann-Chef Jahn kennt die ewigen Diskussionen darüber, ob man mit Sonnenstrom Geld spart oder nicht. „Wer Argumente gegen Wärmepumpen und Solaranlagen finden will, der findet immer irgendwas“, sagt er. „Bei mir in der Nachbarschaft in der Wedemark installiert sich fast jeder eine Solaranlage mit kleinem Speicher – und dann freut er sich über das gute Gefühl, wenn wie in den letzten Tagen die Heizung gratis läuft und der Kühlschrank ebenso und man sogar das E-Auto noch gratis laden kann.“