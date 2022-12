﻿Waffenkontrollen im Hauptbahnhof: Hannover belegt unschönen ersten Rang

An den Adventswochenenden waren Waffen in den Hauptbahnhöfen von Hannover, Bremen und Hamburg zu späterer Stunden tabu. Die Bundespolizei kontrollierte entsprechend Bürgerinnen und Bürger – und wurde in Hannover trotzdem am häufigsten fündig.

Hannover. Das Mitführen von gefährlichen Gegenständen – wie Messer oder Schlagringe – war an den Adventswochenenden in den Hauptbahnhöfen von Bremen, Hamburg und Hannover verboten. Eine entsprechende Allgemeinverfügung kontrollierte die Bundespolizei. Nach dem Ende der Kontrollen steht nun fest, dass die Landeshauptstadt einen eher unschönen ersten Platz belegt: Hier wurden die meisten Verstöße fest- und Waffen sichergestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Den Schwerpunkt bei den Aufgriffen stellte der Hauptbahnhof in Hannover dar“, sagt Thomas Gerbert von der Bundespolizeidirektion Hannover. Allein hier wurde mit 61 Verstößen gegen die Allgemeinverfügung mehr als die Hälfte aller Vergehen registriert. Auch bei den sichergestellten Messern (38) und anderen gefährlichen Gegenständen (28) liegt der hannoversche Hauptbahnhof der niedersächsischen Landeshauptstadt, negativ gesehen, an der Spitze.

Insgesamt 3278 Identitätsfeststellungen

Zum Vergleich: Insgesamt wurden an den drei Bahnhöfen 3278 Identitätsfeststellungen durchgeführt, 113 Verstöße gegen die Allgemeinverfügung festgestellt, 87 Messer sowie 51 anderweitige gefährliche Gegenstände, wie Pfeffersprays, Teleskopschlagstöcke und Schlagringe sichergestellt. Es wurden 168 Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Laut Bundespolizei gingen die Feststellungen am letzten Wochenende insgesamt zurück, weil sich die Kontrollen herumgesprochen hatten. Insgesamt zufrieden mit den Waffenverbotszonen an den drei Hauptbahnhöfen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Hannover zeigte sich deren Präsident, Michael Schuol: „Die Sicherstellung von fast 140 Messern und anderen gefährlichen Gegenständen zeigt, dass die Waffenverbotszone an den Hauptbahnhöfen in Hamburg, Bremen und Hannover deutlich zur Sicherheit in den jeweiligen Städten beiträgt und die Einsatzmaßnahmen ihre nachhaltige Wirkung erzielt haben“.