﻿Bilanz zur Allgemeinverfügung: Minderjährige haben die meisten Waffen dabei

Extremwetter

Rekordniederschlag: In Bissendorf fallen am Dienstag 51,6 Liter Regen pro Quadratmeter

Der Starkregen am Dienstag hat in Bissendorf in der Wedemark besonders heftig zugeschlagen. Mit 51,6 Litern pro Quadratmeter ist hier der zweithöchste Wert in ganz Deutschland gemessen worden.