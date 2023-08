﻿Kontrollen in der Verbotszone in Hannovers Hauptbahnhof: Kontrollierte werfen Polizei Racial Profiling vor

Hannover. Eine Gruppe von rund einem Dutzend Polizeibeamten und -beamtinnen versammelt sich am Freitagabend um 20 Uhr an sieben Bullis der Bundespolizei vor dem Hauptbahnhof Hannover. Die Einsatzkräfte des Bereitschaftsdienstes sind gewappnet für die erste Nacht in der zeitlich längsten Waffenverbotszone in der Geschichte Hannovers. Für einen Monat kontrollieren die Beamten von diesem Freitag, 11. August, an die Räume des Hauptbahnhofs auf Waffen. „Heute sind wir mit insgesamt 26 Beamtinnen und Beamten im Einsatz“, sagt Hauptkommissar und Zugführer Lukas Zogalla. Das sei nicht die übliche Gruppenstärke. Doch besonders am ersten Wochenende wolle die Polizei Präsenz zeigen.

Ruhe vor dem Sturm: Hauptkommissar und Zugführer Lukas Zogalla gibt seinem Team die letzten Anweisungen mit auf den Weg. © Quelle: Jonas Dengler

Unter der Woche gilt die Waffenverbotszone von 18 bis 2 Uhr, am Wochenende sogar 24 Stunden lang. Es wird eine anstrengende Nacht für die Polizisten und Polizistinnen werden, auf die Zogalla seine Mannschaft nun einschwört. Nach fünf Minuten sind alle bereit für den Einsatz – und schwärmen in Viererteams in Richtung Hauptbahnhof aus.

Menschenmengen stellen Polizei vor Herausforderungen

Wochenende in Hannover – das bedeutet: Viele Menschen verreisen, auf den Wegen zu den Gleisen sind zahlreiche Personen unterwegs, streckenweise gehen die Beamten durch ein dichtes Gedränge aus Fahrgästen und Passanten. Die Lage ist teils unübersichtlich – auch für die Beamten. Aufgrund eines anderen Einsatzes im Hauptbahnhof kümmert sich zudem zunächst nur die Hälfte der verfügbaren Kräfte um die Kontrolle der waffenfreien Zone. Dennoch ist die Präsenz der Einsatzkräfte offensichtlich: Es ist schwer, in einem Radius von wenigen Metern keine Polizisten auszumachen.

Rein ins Getümmel: Zogalla zieht mit seinem Team durch die Waffenverbotszone des Hauptbahnhofs. © Quelle: Jonas Dengler

Schnell ziehen die Beamten die ersten Menschen aus der Menge. Kontrolliert wird stets abseits der Laufwege. Genug Platz zu finden, ist oft aber nicht leicht – im Gegensatz zur eigentlichen Kontrolle: Der Ablauf ist längst Routine, für die Beamten ist es nicht der erste Einsatz dieser Art. „Zuerst möchten wir den Personalausweis sehen. Danach geben wir den Menschen die Chance, mögliche Waffen von sich aus an uns zu übergeben“, erklärt Bode von der Bereitschaftspolizei.

Erste Nacht „ein Erfolg“: Polizei ahndet kaum Verstöße in der Verbotszone

Erst danach folgt das, was sich Laien womöglich unter einer klassischen Waffenkontrolle vorstellen: Wer kontrolliert wird, soll sich gerade hinstellen, die Taschen leeren, Arme vom Körper abspreizen, die Beine etwa hüftbreit auseinander aufstellen. Dann tasten die Beamten den Körper nach gefährlichen Objekten ab.

Eine häufige Szene: Abseits des Trubels stellen die Beamten die Identitäten zweier Männer fest. © Quelle: Jonas Dengler

Das Ergebnis ist in dieser Nacht immer wieder dasselbe: Es gibt kaum Verstöße. Bei 155 Durchsuchungen stellen die Beamten und Beamtinnen zwei Einhandmesser, einen Teleskopschlagstock und ein Pfefferspray sicher. „Es war äußerst ruhig. Die meisten Menschen hatten keine Waffen dabei. Das ist für uns natürlich ein Erfolg“, sagt Zogalla kurz vor dem Ende seiner Schicht. Es gibt selten einen Grund, Verwarnungen, Geldstrafen oder Platzverweise auszusprechen – alles Strafen, die beim Verstoß gegen die Waffenverbotszone infrage kommen.

Racial Profiling: Kontrollierte kritisieren Handeln der Polizei

Doch während die Polizei die erste Nacht am Hauptbahnhof als Erfolg verbucht, sieht die Situation auf der Seite der Betroffenen anders aus. Angesprochen auf die Kontrollen, fallen die Antworten bei allen Verdächtigten im Verlauf der Nacht nahezu wortgleich aus: „Die haben mich nur kontrolliert, weil ich nicht deutsch aussehe“, sagt etwa Marcio José Sanchez Blanco. Dabei sei er sogar in Hannover geboren, erklärt der 28-Jährige. Anderen geht es ganz ähnlich. „Das ist für mich Rassismus“, sagt Sanchez Blanco.

Bei vielen Kontrollierten sitzt der Frust über diese Erfahrung, die manche schon von anderen Situationen kennen, ganz offensichtlich tief. Immer wieder wird es laut, die Stimmung ist aufgeheizt.

Auch der Begriff „Racial Profiling“ fällt in dieser Nacht immer wieder. Der Anglizismus steht für eine häufig auf Stereotypen beruhende Methode, das äußere Erscheinungsbild von Menschen – beispielsweise die Haar- oder Hautfarbe – als Entscheidungsgrundlage für Kontrollen heranzuziehen. Das sogenannte „Racial Profiling“ gilt als diskriminierend und rassistisch.

Tatsächlich treffen sämtliche Kontrollen, bei denen die Redaktion die Beamten und Beamtinnen in knapp fünf Stunden während dieser Nacht begleitet, Menschen, bei denen Betrachter rein äußerlich auf einen Migrationshintergrund schließen könnten. Die Durchsuchten haben ausnahmslos eher dunkle Haare und gebräunte Haut.

Den Polizisten ist dieser Vorwurf nach eigenen Angaben nicht neu. „Wir wissen ziemlich genau, bei wem wir bei einer Kontrolle mit größerer Wahrscheinlichkeit fündig werden“, sagt ein Beamter, der in der Nacht im Einsatz ist. Er verweist auf junge Männer. Einen Bezug zur Herkunft stellt er nicht her.

Aufgeladene Stimmung: Marcio José Sanchez Blanco führt die Kontrolle auf seine Hautfarbe zurück. © Quelle: Jonas Dengler

Basis Erfahrungswerte: Polizei verteidigt Vorgehen bei den Kontrollen

Auch Detlef Lenger, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover, der die Kontrolle in dieser Nacht persönlich begleitet, äußert sich zu dem Vorwurf. „Das bekommen wir immer wieder zu hören“, sagt er auf Nachfrage. „Erfahrungs- und Gefühlswerte zeigen uns, dass Menschen mit Migrationshintergrund eher Waffen mit sich tragen.“ Statistisch belegen lasse sich die Annahme, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe mehr Waffen mit sich führe, jedoch nicht, betont er. „Deutschstämmige Personen können genauso kriminell sein wie Menschen aus anderen Kulturen“, sagt Lenger.

Stellt sich vor seine Kollegen: Detlef Lenger begründet das Vorgehen bei den Kontrollen der Polizei. © Quelle: Jonas Dengler

Die erste Kontrolle der Waffenverbotszone am Hauptbahnhof Hannover geht mit wenigen Waffenfunden zu Ende. Einige Fragen bleiben dennoch offen.

