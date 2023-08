﻿Waffenverbotszone in Hannovers Hauptbahnhof: Kontrollierte kritisieren Vorgehen der Bundespolizei

Unterwegs mit der Bundespolizei

Von Beamten umgeben, die Taschen leer: Polizisten kontrollieren Marcio José Sanchez in der Waffenverbotszone am Hauptbahnhof.

Bei einer der Kontrolle in der neuen Waffenverbotszone am Hauptbahnhof Hannover verzeichnet die Polizei in der ersten Nacht kaum Funde. Das Vorgehen der Bundespolizei allerdings wirft bei einigen Kontrollierten Fragen auf – denn Menschen mit Migrationshintergrund fühlen sich von den Einsatzkräften besonders beobachtet.

