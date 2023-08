﻿Die Geschichte des „Waffenzottl“ aus Hannover: Profi-Einbrecher hortete Kriegswaffen in seinen Wohnungen

Hannover. Als Einbrecherkönig von Hannover gelangte Uwe G. Ende der Achtzigerjahre zu zweifelhaftem Ruhm. Nachdem er eine langjährige Haftstrafe absitzen musste, wurde es ruhiger um ihn. Bis zu einem alltäglichen Malheur an der Löwenstraße im Zooviertel. Im November 2012 gab es einen Wasserschaden in der Wohnung des Berufsverbrechers. Der Hausmeister rief die Polizei.

Die Beamten fanden in der Wohnung ein Waffenarsenal vor, das seinesgleichen suchte. Es ging als größter Fund von Kriegsmaterial in einer Privatwohnung Deutschlands in die Kriminalgeschichte ein: Waffen, Handgranaten, eine Panzerfaust, Maschinenpistolen, Karabiner, Trommelmagazine, fast 60.000 Schuss Munition. In einer zweiten Wohnung des mittlerweile Endsiebzigers Uwe G. befanden sich ebenfalls Waffen.

Uwe G. verdeckte sein Gesicht mit Kapuze und Akte. In der Mitte sein Verteidiger Christian Neumann. © Quelle: Rainer Droese

261.900 Euro in Unterhose versteckt

Allein die Erscheinung von Uwe G. ließ die „Bild“ kreativ werden. Sie bezeichnete den einfach gekleideten Mann mit langen glatten Haaren und Rauschebart als „Waffenzottl“. Und der Prozess, in dem der Angeklagte schwieg, brachte noch andere skurrile Dinge ans Tageslicht. So sagten Polizisten aus, dass sie 261.900 Euro (fast nur 500-Euro-Scheine) eingewickelt in eine Unterhose fanden. Das Geld war in einem Päckchen unter einem Buffetschrank im Wohnzimmer versteckt. In der Wohnung Löwenstraße habe Chaos geherrscht: Waffen und Munition lagen neben Schmuck und Uhren.

h im Prozess sagte der Angeklagte kein Wort. Und brachte mit seinem Schweigen die Richterin Gabriele Immen fast zur Verzweiflung. © Quelle: Rainer Droese

Es klang in den Aussagen der Polizisten aber auch so etwas wie Respekt vor dem bestenfalls mittelgroßen Mann durch. Der Ermittlungsführer nannte Uwe G. einen Ganoven „alter Schule“. Mit zwei Kollegen habe er den Mann mit der Zottelfrisur aus dem tschechischen Karlsbad abgeholt, wo er am 10. April 2013 gefasst wurde. Er habe G. aus früheren Ermittlungen gekannt. Als man unterwegs an einer Raststätte Essen gegangen sei, habe G. sein „Ehrenwort“ gegeben, nicht abzuhauen. Er habe sich mit Uwe G. unterhalten. Der habe einen ruhigen Eindruck gemacht. Zu den Waffenvorwürfen habe er kein Wort gesagt.

Uwe G. musste für vier Jahre ins Gefängnis

Auch im Prozess sagte der Angeklagte kein Wort. Und brachte mit seinem Schweigen die Richterin Gabriele Immen fast zur Verzweiflung. So sprach sie den Namen des tschechischen Ortes, in dem G. gefasst wurde, falsch aus. Da musste der Angeklagte lächeln. Und die Richterin meinte fast flehentlich: „Sie können mir sagen, wie es richtig ausgesprochen wird, aber Sie sprechen ja nicht mit mir.“ Sie erteilte im Laufe der Verhandlung den rechtlichen Hinweis, dass es sich auch um einen besonders schweren Fall des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz handeln könnte. Höchststrafe: zehn Jahre.

Termin im Landeskriminalamt: Hier wurden im Rahmen eines Lokaltermins die beschlagnahmten Waffen, die in den Wohnungen von Uwe G. gefunden wurden, gezeigt. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Ein solcher Fall liegt vor, wenn der Delinquent mit den Kriegswaffen auch handelt. Der Anwalt des Angeklagten, Christian Neumann, erklärte, dass sein Mandant die Granaten oder Schnellfeuergewehren nicht verkauft habe. Obwohl ein Handschriftengutachter etwas anderes feststellte. So stamme die Schrift auf Schildern „Fertig für den Verkauf“ von Uwe G. Der Angeklagte hatte erklären lassen, dass einem Komplizen die gefährlichen Waffen gehörten. Allerdings war der Mann verstorben und für solche Taten auch nicht polizeibekannt. Die Richterin Immen am Landgericht Hannover verurteilte den Einbrecher im Februar 2014 dann lediglich wegen illegalen Waffenbesitzes und Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zu vier Jahren Haft.

Uwe G. hatte in seinen Wohnungen zahlreiche Waffen, Diebesgut und Bargeld. © Quelle: Rainer Dröse

Podcast erzählt Lebensgeschichte des Mannes

In dem NP-Erfolgspodcast „True Crime Hannover“ beleuchten TVN-Moderator Rolf Rosenstock und NP-Redakteur Thomas Nagel die Lebensgeschichte des rätselhaften Mannes, der ein Drittel seines Lebens im Gefängnis zubrachte. Er ging wohl nie einer dauerhaften regulären Arbeit nach und besaß trotzdem Geld und Wertgegenstände im Wert von 750.000 Euro.

Kein Deal mit Stadt Hannover

Und ganz Ganove alter Schule ließ sich Uwe G. auch nicht auf einen Deal mit der Stadt Hannover ein. Vor dem Verwaltungsgericht Hannover klagte die Stadt auf Herausgabe von 220.000 Euro. Der Anwalt des Verbrechers behauptete, dass sein Mandant davon 90.000 Euro geerbt habe. Der Verwaltungsrichter schlug einen Vergleich vor, dass Uwe G. die Hälfte der geforderten Summe herausgebe. Doch der kompromisslose Profigangster lehnte ab und verlor 110.000 Euro. Ganovenehre ging ihm über Geldgier, ein weiteres Phänomen in diesem außergewöhnlichen Kriminalfall.

