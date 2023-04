Kostenfrei bis 16:03 Uhr lesen

Selbstverteidigung

Mit Faust und Selbstbewusstsein: So setzten sich Mädchen in Wunstorf gegen Mobbing und Angriffe zur Wehr

Mädchen mangelt es oftmals an Selbstvertrauen. Dieses möchte die Otto-Hahn-Schule in Wunstorf stärken. Sie bietet Wen-Do-Kurse in den Räumlichkeiten des Vereins Frauen für Frauen an. Zwei Jugendliche erzählen, wie sie sich künftig gegen Mobbing und Angriffe wehren.