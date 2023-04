﻿Der Bundestag schrumpft: Das sagen HAZ-Leserinnen und -Leser zur Wahlrechtsreform

Leser Bernd Müller: „Entscheidungen können nicht von kleinen Parteien abhängen“

Zum Artikel „Bundestag schrumpft, ist das Recht?“ vom 18. März:

Die Ampelkoalition hat beschlossen, den Bundestag auf 630 Abgeordnete zu beschränken, eine längst überfällige Entscheidung. Seit mindestens acht Jahren wird darüber diskutiert, der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat oft genug eine Entscheidung angemahnt. Aber CDU und vor allem CSU haben die Verkleinerung auf 600 Mandate aus purem Egoismus blockiert. Die CSU hat über Jahrzehnte für eine Sonderbehandlung von Bayern gesorgt, für mehr Industrieansiedlung, mehr Straßenbau dort und vieles andere. Es wird Zeit, dass sich die CSU mal an die Fünf-Prozent-Hürde der Zweitstimmen im Bundestag gewöhnt und Deutschland von ihren Sonderwünschen verschont wird. Die missglückte Autobahnmaut mit Kosten in Millionenhöhe ist nur ein negatives Beispiel dafür. Die Entscheidungen zum Wohl der Bundesrepublik können nicht immer von den kleinen Parteien mit 5 bis 6 Prozent der Wählerstimmen abhängen, wie es bei FDP und CSU oft der Fall ist. Damit werden Mehrheitsmeinungen der Bürger – wie beim Tempolimit auf Autobahnen – seit Jahren blockiert.

Insofern bleibt die Erwartung, dass das Bundesverfassungsgericht die Wahlrechtsreform schnell und ohne Veränderungen verabschiedet. Das sollte dann auch für die Länderparlamente gelten. In Niedersachsen ist der Landtag nach der letzten Wahl um zehn neue Mandate und zwei Vizepräsidenten gewachsen, ohne dass die Politik dadurch besser wird. Hier geht es leider nur um zusätzliche Posten und Einkommen für Parteimitglieder, zulasten der Bürger und Steuerzahler. Bernd Müller, Hannover

Leser Ralf Criee: „Keine einfache, sondern Zweidrittelmehrheit erforderlich“

So leicht kann man das Wahlrecht ändern. Liebe Politiker, haben Sie denn gar nichts aus der alten und neuen Geschichte gelernt? Änderungen am Wahlrecht sollten immer mit Zweidrittelmehrheit oder besser mit Vierfünftelmehrheit geschlossen werden. Aber nicht mit der bereits vorhandenen einfachen Mehrheit. Ein weiterer Schritt gegen alle Arten der Autokratie. Ralf Criee, Hannover

Leserin Edith Schwarzer: „Keine Lust mehr auf kostspielige Finanzierung“

Ich sehe da überhaupt kein Problem – das hält sicher auch dem Bundesverfassungsgericht stand. Ich kann verstehen, dass niemand gern auf seinen Arbeitsplatz verzichtet, dies ist aber in der freien Wirtschaft seit Jahren üblich. Wie wäre es mit meiner Lösung? Prozentual im Verhältnis der Wählerstimmen wird jeder Partei vorgegeben, auf wie viele Mandate sie verzichten muss. Die Umsetzung wird den Parteien überlassen. Es wird ein fester Termin vorgegeben, zu dem die Umsetzung erfolgt sein muss, siehe Grundsteuererklärung. Das kann man auch unseren Politikerinnen und Politikern zumuten. Wir, das Volk, haben keine Lust mehr, den kostspieligen Bundestag in der heutigen Größe mit all seinen Folgekosten wie Pensionsansprüchen zu finanzieren. Dann wäre auch finanzieller Spielraum da, um dringende Dinge zu finanzieren. Allen voran müsste unser Finanzminister gehen – das entlastet doch den Bundeshaushalt! Edith Schwarzer, Hannover

Leser Georg Weil: „CSU ist an Scheinheiligkeit wahrlich nicht zu übertreffen“

Als die PDS 1994 aufgrund der Grundmandatsklausel mit nur 4,4 Prozent der Zweitstimmen in den Bundestag einzog, da stänkerte die CSU. Damals waren ihr die bis zuletzt vorgeschriebenen drei Direktmandate eine zu niedrige Hürde. Die CSU ist die Partei der Scheinheiligkeit schlechthin: Jetzt tut sie so, als sei die Demokratie bedroht durch Abschaffung der Grundmandatsklausel. In Wirklichkeit jedoch zielt sie darauf ab, die Anzahl der direkt gewonnen Wahlkreise auf zehn oder 15 zu erhöhen für die Anwendung der Grundmandatsklausel. Damit versucht die CSU, der Partei Die Linke zu schaden. Denn die profitierte 1994 als auch aktuell von der Grundmandatsklausel: Aufgrund von drei gewonnenen Wahlkreisen ist die Linke im 2021 gewählten Bundestag vertreten, obwohl sie nur 4,9 Prozent Wählerstimmen erreichte. Die CSU dagegen ist mit 45 direkt gewählten Kandidaten vertreten. Ihr Ziel ist es, der Linken zu schaden durch die Verschärfung der Grundmandatsklausel, ohne selbst davon negativ betroffen zu sein. Das Ergebnis wäre: Im Bundestag säßen wieder viel mehr als 630 Abgeordnete. An Scheinheiligkeit ist die CSU wahrlich nicht zu übertreffen. Andere Bundesländer hätten dagegen gar keine Chance darauf, eine Regionalpartei vergleichbar mit der CSU unter Umgehung der Fünf-Prozent-Hürde in den Bundestag zu hieven. Denn mehrere kleine Bundesländer haben weniger als zehn Bundestagswahlkreise. Georg Weil, Hannover

Leser Hans J.G. Holm: „Wahlkreise auf dieselbe Anzahl Wahlberechtigter zuschneiden“

Ob das Verfassungsgericht wohl die Folgen der durchführbaren Optionen überblickt? Das Prinzip der Wahlkreisgewinner führt unkorrigiert – wie in Amerika – dazu, dass etwa Donald Trump gewonnen hat, ohne von der Mehrheit der Bevölkerung gewählt zu sein. Das darf ja wohl nicht so weitergehen! Ein Zwergwahlkreis kann und darf nicht wie andere Wahlkreise mit vielleicht mehrfach größerer Wählerzahl zählen dürfen. Dann wedelt der Schanz mit dem Hund. So könnte ein Bundesland, um mehr Abgeordnete in den Bundestag zu bekommen, einfach die Zahl der Wahlkreise kräftig erhöhen. Die Quadratur des „(Wahl)kreises“ wäre, deren Größe auf ein und dieselbe Anzahl Wahlberechtigter zuzuschneiden und sie damit von lokalen Verwaltungsstrukturen zu trennen. Alles andere ist undemokratisch und benachteiligt das eine oder andere Prinzip. Hans J. Holm, Hannover

Leserin Bärbel Köntopp: „Denken Parlamentarier auch mal an die Kosten?“

Zum Artikel „Kleineres Parlament – nicht um jeden Preis“ vom 14. März:

Wir verstehen die Aufregung von CDU/CSU nicht. Wenn ein Direktkandidat einen sicheren Listenplatz hat, zieht er natürlich in den Bundestag ein! Die Schwesterparteien haben sich durch die derzeitige Handhabung mehr Sitze ergaunert, als ihnen nach Zweitstimmen zustehen. Jeder Direktkandidat kann sich über ein gutes Stimmenergebnis für sich und seine Partei freuen! Denken die Parlamentarier mal darüber nach, wie teuer es Steuerzahler kommt, wenn der Bundestag so aufgebläht bleibt? Abgesehen davon, lässt sich das Wahlergebnis sehr gut umrechnen, bei 630 Plätzen im Bundestag und einem Stimmenanteil von 20 Prozent dürfen 126 gewählte Personen in das Parlament, da kann nicht geschummelt werden. Es ist sehr gut, dass die längst fällige Wahlrechtsreform endlich auf den Weg gebracht wird! Bärbel Köntopp, Neustadt

Leser Adolf Klumps: „Regelung steht auch in der bayerischen Verfassung“

Zum Artikel „Hauptstadt-Radar: Das neue Anti-Weißwurst-Wahlrecht“ vom 19. März:

Nun kann man sicher trefflich darüber streiten, ob das neue Wahlgesetz demokratisch ist oder nicht. Die Ironie an der Sache ist nur, dass genau eine solche Regelung in der bayerischen Verfassung steht. Beschlossen 1973 von der CSU, bayrische Verfassung Artikel 14 (4): Wahlvorschläge, auf die im Land nicht mindestens fünf vom Hundert der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen entfallen, erhalten keinen Sitz im Landtag zugeteilt. Wer im Glashaus sitzt ... Adolf Klumps, Hannover