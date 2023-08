Wahrzeichen Lindens: Heizkraftwerk bleibt weiter dunkel

Linden-Nord. Seit Februar 2022 werden die drei Türme des Heizkraftwerks Linden nicht mehr beleuchtet. Enercity verzichtete zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Kriegs in der Ukraine sowie mit Blick auf die beginnende Gaskrise auf das Anstrahlen der Türme mit LED-Beleuchtung. Diese Maßnahme halte noch immer an, sagt ein Enercity-Sprecher: „Das Thema Energiesparen ist nach wie vor aktuell und wird auch in Vorbereitung auf den kommenden Winter wieder verstärkt in den Fokus rücken.“ Für den Moment sei nicht geplant, die Illumination wieder in Betrieb zu nehmen.

Seit dem Jahr 2016 beleuchteten 72 LED-Scheinwerfer die Türme rot-violett in den Enercity-Farben, die Schornsteine wurden weiß hervorgehoben. Die Leuchten verbrauchten dabei so viel Strom wie zwei Staubsauger, sie sprangen zeitgleich mit der Straßenbeleuchtung an.

Bereits während der Corona-Pandemie hatte Enercity die Illumination reduziert, um ein Zeichen zu setzen: Damals wurde der mittlere Turm nicht beleuchtet, um an die damals geltende Abstandsregelung für persönliche Kontakte zu erinnern.

