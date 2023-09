﻿Kein Respekt vor dem Stadtwald?

Hannover. Die Männer lassen ihren Hund frei durch den Wald tollen, eigentlich ein schönes fröhliches Bild – allerdings ist das in der Vorderen Eilenriede nahe der Musikhochschule verboten. Ganzjährig herrscht hier Leinenzwang. Immerhin nehmen sie das Tier an die Leine, als Gerd Garnatz mit seinem angeleinten Parsonrussel-Terrier Frodo vorbeiläuft. Nichts, dass der Eilenriedebeiratschef etwas sagen dürfte und würde – das macht er nur, wenn er gefragt wird. Man lernt ja aus der Erfahrung. „Mir hat schon einmal ein Mann mit Bullterrier Schläge angedroht.“

Die „zunehmende Rücksichtslosigkeit“ aber ärgert den 74-Jährigen schon. Der Mann, den man ungestraft als „Eilenriede-Lexikon“ bezeichnen darf, würde es schätzen, wenn alle Gäste den Wald „als echtes Privileg“ wertschätzen würden. „Das ist die Lunge Hannovers. Und wenn im Sommer 36 Grad am Bahnhofsvorplatz sind, sind es hier 22 Grad“.

Zu wenig Mülleimer

Johanna (28) mit Hündin Bonnie und Joanne (24) mit Hund Kalle schätzen diesen Wald sehr. Die beiden jungen Frauen kommen mit Garnatz ins Gespräch. Und ärgern sich über das Gleiche. „Es gibt einfach zu wenige Mülleimer hier“, sagt Johanna. Hundebesitzende wie die beiden Frauen und wie Gerd Garnatz haben natürlich immer ein oder mehrere Tütchen für die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner bei sich und die wollen entsorgt werden.

Kommen ins Gespräch: Gerd Garnatz mit Johanna und Bonnie sowie Joanna mit Kalle (von links). © Quelle: Nancy Heusel

Das scheint nicht selbstverständlich zu sein, immer wieder sieht man im vielgenutzten Wald tierische „Tretbomben“. Garnatz zieht ein Tütchen und hebt einen Kackhaufen auf. „Das ist einfach asozial“, findet er. Der Wald könne das irgendwie ab, „aber es ist einfach unhygienisch, da können Bandwürmer drin sein. Was ist denn, wenn Kinder damit in Berührung kommen?“. Er habe einmal einen Mann auf einem der Spielplätze in der Eilenriede beobachtet, dessen Hund auf dem Spielplatz seinen Kot hinterlassen hatte. Von Garnatz angesprochen, ob er dies nicht wegnehmen wolle, habe der Mann gesagt: „Wieso? Dafür zahle ich doch Steuern!“

Tretbombe: Gerd Garnatz nimmt sie weg. © Quelle: Nancy Heusel

Solche Einstellungen haben Folgen, sagt auch die Stadt. Beate Butsch, Leiterin des Bereichs „Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz“ im Fachbereich Umwelt hatte kürzlich bemerkt, dass „die Hundebesitzer in der Stadt eigentlich recht diszipliniert sind, aber im Schutz des Waldes nehmen es viele dann doch nicht so genau“.

Was das Problem ist, erklärt Stadtsprecher Dennis Dix: „Stickstoffeinträge im Wald führen zu einer veränderten und unnatürlichen Bodenvegetation.“ Die Hundedichte in der Eilenriede sei durch die zentrale Stadtlage extrem hoch. „Dadurch kommt es zu einer ungewünschten Eutrophierung.“ Diese ungewünschten Stickstoffeinträge durch Hundekot wären aber nicht das einzige Problem. Auch Industrie, Verkehr und Landwirtschaft führten dazu.

Zu wenig? Einer der Mülleimer in der Nähe des Ententeichs. © Quelle: Nancy Heusel

Ob man die Hundebesitzenden mit Schildern darauf aufmerksam machen könnte, dass hier ganzjährig Leinenzwang herrscht, davon hält die Stadt nicht viel. Die Wirkung, von Ge- und Verboten auf Schildern, das heißt deren Beachtung, „erweist sich leider in der Praxis meist als sehr begrenzt,“ so Dix. „Daneben sollte man eigentlich davon ausgehen können, dass, wer sich einen Hund anschafft, sich auch mit den Regeln für die Haltung vertraut macht.“

Kippen verseuchen Waldboden

Auch beim Thema Zigarettenkippen ist man der Ansicht, dass Infos auf Schildern nicht helfen. „Das Wegwerfen von Zigarettenkippen ist eine von Dutzenden Ordnungswidrigkeiten“, meint der Stadtsprecher. Eine „flächendeckende Beschilderung“ sei schlichtweg nicht möglich und würde das Landschaftsbild verschandeln.“ Dass Zigarettenkippen „künstlich und schadstoffbelastet sind und sich in der Natur kaum abbauen, sollte eigentlich jedem Menschen klar sein“.

Schlimm: Garnatz und sein Frodo schauen auf die Kippen. © Quelle: Nancy Heusel

Danach sieht es allerdings nicht aus. Allein um nur eine Bank zwischen Musikhochschule und Ententeich sind viele Kippen zu sehen. „Hier wäre ein Mülleimer mit Aschenbecher hilfreich“, meint Garnatz. Der macht sich durchaus Sorgen um den Zustand der Eilenriede, die so heißt, weil hier früher vor allem Eilen, also Erlen, vorkamen und diese auf Ried, also sumpfigen Boden, standen. Erlen gibt es kaum noch.

Der Ententeich: Für Garnatz das Symptom für die Wasserprobleme der Eilenriede. © Quelle: Nancy Heusel

Garnatz schaut von der Steinbock-Brücke – „manche nennen sie auch Rialto-Brücke“, sagt er mit einem Lächeln – auf den Großen Ententeich. „Hier stand das Wasser mal 1,50 Meter höher“, erzählt er. „Der Ententeich ist ein Symptom für die Wasserprobleme der Eilenriede, die sich in den vergangenen 30 Jahren massiv verstärkt haben.“ Der Teich sei nur Endpunkt des Ringgrabensystems. Ein Teil der Vorderen Eilenriede „stand noch in den 1980er und 1990er Jahren im Frühjahr unter Wasser. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen“.

Ist gern hier: Gerd Garnatz am Ententeich. © Quelle: Nancy Heusel

Doch mit dem Klimawandel gibt es einfach weniger Regen, dann wurde auch ein Wasserzulauf aus dem Maschsee abgestellt. Anfang der 2000er Jahre aber gab es bereits eine Situation aufgrund der geringen Wassermenge, Fische – Karpfen, Hechte, Schleie – mussten mit Hilfe des Fischereivereins „elektro-abgefischt werden“. Also betäubt, eingefangen und ausgesetzt werden – „einzelne Exemplare starben“. Aber es wäre das letzte Mittel gewesen, fast alle Tiere zu retten.

Gestresste Bäume

Die Bäume aber müssen bleiben, wo sie sind. Und so manche, Garnatz zeigt auf eine Rotbuche, sehen sehr gestresst aus. Diese wirkt, als würde sie ihre Rinde selbst abstoßen. Dass der Wald stirbt, davon geht Gerd Garnatz aber nicht aus. „Der Wald wird bleiben, der braucht uns Menschen nicht. Aber er wird sich verändern, nicht jede Baumart wird es schaffen“, weiß der ehemalige studierte Biologie- und Deutschlehrer und späterer Förster.

Spaziergang: Gerd Garnatz mit seinem Hund Frodo. © Quelle: Nancy Heusel

Das sagt auch die Stadt: „Wald wird die Eilenriede auch in der Zukunft sein. Nur wird sie in den kommenden Jahrzehnten ihr Erscheinungsbild verändern.“ Der Wald würde sich verjüngen, „da sich alte Bäume kaum auf die sich viel zu schnell verändernden Klimabedingungen anpassen können“, so Dix. „Die Ahornarten werden dominanter, die Anzahl an Eichen und Buchen ist weiterhin rückläufig.“

Nicht immer sind sich Eilenriedebeirat und Stadt so einig wie in diesem Fall. „Der Beirat wurde gegründet, als die Stadt 1955/56 eine Schneise für den Messeschnellweg durch die Eilenriede zog“, erklärt Garnatz. Damals hätten sich viele Menschen über die Baumfällungen aufgeregt, die Stadt versuchte, mit einem Beirat den Zorn der Bürgerinnen und Bürer zu besänftigen. „Aber es ist eben nur ein Bei-Rat, wir können nichts entscheiden“, sagt Garnatz etwas bitter. Er würde sich wünschen, dass die Stadt mehr auf den Beirat hören würde. Nicht nur, wenn es um mehr Mülleimer geht.

