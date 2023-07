Sicher in Hannover: So haben Urlauber die Waldbrände und die Evakuierung auf Rhodos erlebt

Hannover. Endlich in Sicherheit: Am Montagmorgen ist am Flughafen Hannover eine der Evakuierungsmaschinen aus Rhodos von Tuifly gelandet. Die Maschine brachte deutsche Urlauberinnen und Urlauber, die vor den Flammen der heftigen Waldbrände fliehen mussten, zurück nach Deutschland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teilweise noch sichtlich gezeichnet vom Erlebten, berichteten sie, wie sie die dramatische Flucht und ihre Evakuierung erlebt haben. „Wir haben weder Pässe noch Bargeld, haben alles im Hotel zurücklassen müssen“, sagte Simone Vogel. Ihr Mann Damian ergänzte: „Wir wurden praktisch direkt vom Pool evakuiert, wie man sieht. Wir haben ja noch die Badeklamotten an.“ So ging es in Badeschuhen auf einen knapp zehn Kilometer langen Marsch am Strand.“

„Da war Panik“

Es sei beängstigend gewesen. „Hubschrauber über uns rüber, Flugzeuge über uns rüber, die Menschen alle recht panisch“, schildert Damian Vogel. „Wir haben Leute getroffen, die sind da nur mit Badesachen und Baby auf dem Arm und Windeln losgelaufen, das war katastrophal. Es war ein Geschiebe, ein Gedränge, da war Panik.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Booten, teilweise auch von Privatmenschen, seien sie nachts vom Strand gerettet worden. Für die Vogels ging es weiter in zwei Aufnahmelager und dann zurück nach Deutschland. „Die Hilfsbereitschaft der Griechen war so immens groß, das ist Wahnsinn“, lobte Simone Vogel.

Zurück in Deutschland: Daniela Schulz hatte weniger Angst vor den Flammen als vor dem Rauch. © Quelle: NEWS5

„Man kann es gar nicht in Worte fassen“, sagte Daniela Schulz nach ihrer Ankunft in Hannover. „Wir haben eine Sirene gehört und mussten das Hotel verlassen, sollten zum Strand.“ Dort sei die Aussage vom Personal gewesen, „dass wir in ein, zwei Stunden vielleicht wieder zurück zum Hotel kommen. Wir haben dann aber gemerkt, dass sich der Wind gedreht und die Rauchschwade in unsere Richtung gedrückt hat, sodass wir befürchtet haben, dass wir keine Luft mehr bekommen.“

Also liefen die Urlauber los, zwei Stunden lang in Flipflops und Badesachen. Es habe sich ein gewaltiger Menschenstrom entwickelt, „alle in die gleiche Richtung“. Dass sie vom Feuer eingeholt werden, hätten sie nicht befürchtet. „Aber diese Rauchschwaden, wir haben unglaubliche Angst gehabt, dass wir keine Luft mehr bekommen und ersticken“, berichtete Schulz. Ihr Gepäck sei im Hotel verbrannt, aber „wir sind froh, dass nix passiert ist, dass wir rausgekommen sind“.

Der Schock sitzt noch tief: Philipp Roth nach der Ankunft am Flughafen Hannover. © Quelle: NEWS5

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Philipp Roth machte Urlaub in Lindos, an der Ostküste von Rhodos, als er nachts um halb drei in Sicherheit gebracht wurde. Mit Bussen ging es in Richtung Rhodos-Stadt im Norden der Insel. „Wir wussten nicht, was passiert, wir wussten nicht, wie wir zurückkommen.“ Der Flughafen war überfüllt, „wir sind dann alle in eine Notunterkunft gekommen, in Schulen, Kitas.“ Die Angst sei relativ groß gewesen, der Schock sitze bei ihm immer noch tief.

Lächelt schon wieder: Christian Lindstedt ist einer der Urlauber, die von Rhodos nach Hannover ausgeflogen wurden. © Quelle: NEWS5

Auch Christian Lindstedt äußerte sich erleichtert darüber, „wieder hier zu sein. Wir haben bloß gesehen, wie es gebrannt hat, von unserem Hotel aus. Wir wurden dann nach Rhodos evakuiert und haben dort in einer Schule geschlafen.“ Die Sorge bei ihm sei aber noch „human“ gewesen, „weil wir nicht so nah dran waren“. Das Ausfliegen nach Deutschland habe auch schnell geklappt.

Lesen Sie auch

Wegen der Waldbrände hat der Reisekonzern Tui alle Verträge mit seinen Kunden gekündigt, die am Sonntag oder Montag auf die Insel fliegen wollten. Auch zwei Verbindungen vom Flughafen Hannover aus sind betroffen.

HAZ