﻿Altes Jagdhaus in Hannover: Wer stoppt das Schweigen im Walde?

„Es muss etwas passieren“: Im Alten Jagdhaus in Seelhorst geht es nicht voran. Der Umbau zu einem edlen Lokal wurde gestoppt, bevor er überhaupt begonnen hatte. Politiker im Stadtteil sind verstimmt – aber vielleicht nicht ganz unschuldig.

Seelhorst. „Wir wollen kein zweites Wichmann“, so der Titel der Anfrage, die die SPD im Stadtbezirksrat Döhren-Wülfel eingebracht hat. Und in der Tat sind die Parallelen erkennbar: Wie auch beim Hotelneubau auf dem Grundstück der abgerissenen Gastwirtschaft Wichman tut sich bei der ehemaligen Waldwirtschaft „Altes Jagdhaus“: Nichts. „Es hat den Anschein, als ob das ‚Alte Jagdhaus‘ an der Seelhorst zunehmend verkommt. Dabei ist es als Baudenkmal besonders geschützt“, heißt es in der Anfrage der SPD. „Die Denkmalschutzbehörde und die Stadtplanung werden Kontakt mit dem Eigentümer aufnehmen und die weitere Vorgehensweise abstimmen“, antwortet die Stadtververwaltung eher vage darauf.