﻿Volles Programm zum Jubiläum: Fährmannsfest in Hannover feiert 40. Geburtstag – mit Wanda

Nun ist es wieder ganz das alte: Zum 40. Jubiläum soll das Fährmannsfest am Weddigenufer in Hannover wieder in vollem Umfang über die Bühnen gehen – das erste Mal seit 2019. Es gibt viele Stars und Überraschungen – auch die bekannte österreichische Band Wanda kommt. Und der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Hannover. Man könnte von gutem Timing sprechen – wenn man sich den Anlass nicht gut hätte schenken können: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie kann das Fährmannsfest wieder in seiner gewohnten Form über die Bühnen gehen, und so kann auch das 40. Jubiläum des traditionellen Festivals in gebührender Form gefeiert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vom 4. bis zum 6. August soll das größte Alternativ-Festival der Region beidseitig des Ihmeufers zwischen Fährmannsdreieck und Faustwiese wieder ein großes Fest für alle werden – nach zwei Jahren Pause 2020 und 2021 und einem kleinen Fest im vergangenen Jahr. „Zum 40.“, sagt Dirk Sadlon vom Programmgestalter Living Concerts, „sollte man alles bieten, was man kann.“

Fährmannsfest in Hannover: Wanda kommt am Freitag

Das heißt unter anderem auch, dass das Fest auf beiden Flussseiten spielt, denn „nur zusammen ist es das wirkliche Fährmannsfest“. Auf der Faustwiese wird es am Sonntag wie immer bei freiem Eintritt ein Kinder- und Kulturfest geben, bei dem diesmal unter anderem auch eine Band für Kinder spielen soll. Die Hauptbühne für die musikalischen Gäste steht auf der anderen Ihmeseite, am Fährmannsdreieck, rund 4000 Fans werden dort ohne Abstandsregeln Platz finden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vorverkauf läuft, und auch wenn erst wenige Bands feststehen, lässt sich erkennen, dass sich auch in dieser Hinsicht die Sache lohnen wird: Bereits zugesagt hat beispielsweise Wanda, Österreichs wichtigste Rockband, die sich auch in Hannover bereits eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut hat. Ebenfalls am Eröffnungsabend, dem Freitag, ist das Lumpenpack mit seinem gewitzten Funpunkrock am Start.

Punk-Supergroup: Bad Religion, Foo Fighters, Ramones in Hannover

Am Sonnabend erwartet die Gäste dann ein echtes Überraschungspaket: Was sich hinter dem Namen Me First and the Gimme Gimmes verbirgt, ist eine bunte Tüte von Mitgliedern weltberühmter Rock- und Punkbands wie Lagwagon, den Foo Fighters, Bad Religion, The Damned, Ramones, NOFX oder Social Distortion. Wer in Hannover mit dabei ist, wird sich vermutlich erst kurzfristig entscheiden und hängt auch von den Plänen der jeweiligen Hauptbands ab. Was diese Punk-Supergroup in jeglicher Besetzung garantiert, ist ein wilder Mix aus Rock, Punk, Country, Soul und Pop auf Japanisch. Eine kreative Eskalation also, man darf gespannt sein. Mit dabei am Sonnabend ist auch das Punkrockquartett Rogers aus Düsseldorf, dem das Album mit dem schönen Namen „Mittelfinger für immer“ schon Chartsruhm bescherte. Für den Familiensonntag hat bislang das Popduo Raum 27 zugesagt.

„Kleine“ Ausgabe: das Fährmannsfest 2022. © Quelle: Florian Petrow

Da kommt natürlich noch einiges dazu an Musik, und Dirk Sadlon verspricht, auch das eine alte Tradition, bei der Auswahl ein Augenmerk auf die lokale und regionale Szene zu haben, um diese in einem solch großen Rahmen vorzustellen und zu fördern. Es wird einen Poetry Slam geben und DJ-Sets. Tickets gibt es sowohl für die eintrittpflichtigen Einzeltage Freitag (ab 47,65 Euro) und Sonnabend (ab 24,25 Euro) als auch für beide Tage zusammen (ab 65,25 Euro). Karten und Infos gibt es unter faehrmannsfest.de