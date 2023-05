﻿Die „Wanderbaumallee“ ist zurück in Hannovers Stadtbezirken

Das Klima und zugleich die Aufenthaltsqualität in Hannover verbessern: Das ist das Ziel der „Wanderbaumallee“. Der BUND bringt die grünen Treffpunkte auf Zeit ab 3. Juni in mehrere Stadtteile – und plant dort auch Kulturprogramm.

Hannover. Auch an Stellen, an denen in Hannovers Stadtbezirken keine Bäume stehen, sollen im Sommer grüne Oasen auf Zeit entstehen: Das ist die Idee des Projekts „Wanderbaumallee“. Der Name ist Programm: Die Aktionsgruppe des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Hannover bringt mit Bäumen bepflanzte hölzerne Karren auf Rädern in verschiedene Stadtteile und sorgt damit für temporäre Begrünung.