﻿„Wanderlust“ und „Orichalkum“: Das sind unsere aktuellen Spieletipps

Hannover. Das muss ein schlechter Spieler sein, dem niemals fiel das Wandern ein: „Wanderlust“ steht im Zentrum unserer aktuellen Gesellschaftsspieletipps, ein Titel, mit dem man sich zu jeder Jahreszeit Urlaubsgefühle nach Hause holen kann. Unser Kritiker Stefan Gohlisch empfiehlt außerdem Stadtplanung in London, Inselerkundung im mythischen Griechenland und Piraten-Elefanten vor.

Die Sonnentage können nicht darüber hinwegtäuschen: Der Winter ist wieder da. Höchste Zeit, sich ein paar warme Gedanken zu machen und sich den Sommer nach Hause zu holen. „Wanderlust“ heißt das Spiel, mit dem das möglich ist, „Summercamp“ im Original, was es ein wenig besser trifft.

Sommerlich: Das Spiel „Wanderlust“. © Quelle: Game Factory

Hier geht es um all die Aktivitäten, die man in einem Ferienlager ausüben kann. Der Erfolg bemisst sich daran, wie weit man bei Ausflügen voranschreitet. Insofern passt das mit dem Wandern doch ganz gut.

„Wanderlust“ verbindet Elemente des Deckbau- mit denen eines Laufspiels, wobei letzteres vor allem der Punktezählung dient. Ein variabler Plan zeigt drei Laufwege, auf denen sich die Spielfiguren bewegen. Erreicht man gewisse Zwischenstationen und deren Ende, gibt es Punktechips – je früher man dort ist, desto wertvollere.

Mehr Deckbauspiele Deckbau – das kannte man früher vor allem von Sammelkartenspielen wie „Magic, the Gathering“. Dort aber stellten sich die Spielerinnen und Spieler vor der Partie ihre Karten zusammen, in der Hoffnung zur rechten Zeit die rechten Effekte zu ziehen. Die geniale Idee, diesen Mechanismus ins Zentrum eines Spiels zu stellen, hatte zuerst Donald X. Vaccarino mit „Dominion“ (Ass/Rio Grande Games, für zwei bis vier Personen ab 13 Jahren, etwa 46 Euro), bei dem es um den Aufbau eines Königreichs geht. Ein Klassiker, 2009 zum Spiel des Jahres gewählt und mit dem Deutschen Spielepreis ausgezeichnet, der schon alles enthält, was das Genre ausmacht: Man startet klein mit einer Auswahl an Geld- und Aktionskarten und wird immer größer. Inzwischen nutzen zahlreiche Spiele, vor allem im Kenner- und Expertenbereich, Deckbau als einen Mechanismus unter vielen, von „Klonk!“ bis „Dune Imperium“. Reine Deckbauspiele sind rar geworden, vielleicht auch, weil das Original nahezu perfekt ist. Durchsetzen konnte sich noch Kevin Rileys „Aeon’s End“ (Indie Boards & Cards/Frosted Games/Pegasus Spiele, für eine bis vier Personen ab zwölf Jahren, etwa 45 Euro), ein großes Abenteuer, bei dem man sich gemeinsam Fantasyunholden stellt. Recht neu und sehr innovativ ist Johannes Krenner und Markus Slawitschecks „Challengers!“ (1 More Time Games/Z-Man Games/Vertrieb: Asmodee, für eine bis acht Personen ab acht Jahren, etwa 46 Euro), das – im gehobenen Familienspielbereich – das Prinzip maximal reduziert. Die Besonderheit: In jeder Partie spielt man ein ganzes Turnier, mit ständig wechselnden Kontrahenten.

Im Zentrum stehen die Verwaltung und der Ausbau des eigenen Kartendecks. Mit mickrigen zehn Karten startet man, sieben aus der Kategorie „Licht aus!“, die keinen besonderen Effekt haben, und drei weitere, die es erlauben auf jeweils einem Pfad ein Feld vorwärtszuziehen.

Wer dran ist, wählt aus seiner Hand von fünf Karten welche aus, deren Effekte er nutzen möchte. Den Rest kann man ablegen – jede liefert „Energie“, die Währung des Spiels, und kauft damit neue Karten.

Die Auslage ist eine der Besonderheiten von „Wanderlust“. Sie setzt sich in jeder Partie neu zusammen. Die Basiskarten sind immer gleich. Hinzu kommen aber drei von sieben weiteren Decks, die für die unterschiedlichen Lustbarkeiten im „Summercamp“ stehen, von „Kochen“ über „Wassersport“ bis „Freundschaft“. Da wird es unglaublich thematisch; die sehr charmante stilisierte Retrografik wie aus einem Reiseprospekt unterstützt das Urlaubsgefühl.

Karten aus dem „Kochen“- Deck zum Beispiel liefern vor allem mehr Energie (und Eintöpfe mehr als Spiegeleier). Die aus dem Bereich „Freundschaft“ liefern Regeln, mit denen man mit den Mitspielenden interagiert. Jede Aktivität ist einem Pfad zugeordnet.

Alles aber dient dazu, dass man seine drei Spielfiguren möglichst schnell vorwärtsbewegt. Einzelne Felder auf den Wegen liefern Boni: noch ein Feld mehr gehen, eine weitere Karte nachziehen oder Energieriegel nehmen, als Reserve, die man auch für die nächsten Züge behalten darf, bis man sie ausgibt. Insbesondere die Zusatzbewegung ermöglicht regelmäßig

Am Ende werden die Punkte gezählt. Sie setzen sich zusammen aus den Werten der Punktechips und denen der Spielkarten.

„Wanderlust“ ist ein unglaublich belohnendes Spiel. In jedem Zug bekommt man das Gefühl voranzukommen und tut es auch tatsächlich. Die Verbindung mit einem Laufspiel ist noch befriedigender als im ähnlich gelagerten „Wettlauf nach El Doroado“. Vor allem aber ist es dem Autoren gelungen, den Deckbau-Mechanismus aus dem Kenner- in den nicht einmal gehobenen Familienspielbereich zu holen. „Wanderlust“ spielt sich sehr entspannt weg. Wie es sich bei Urlaubsgefühlen gehört.

Phil Walker-Harding: „Wanderlust“. Game Factory, für zwei bis vier Personen ab zehn Jahren, etwa 35 Euro.

Für Kenner

Atlantis geht unter. Unsere Aufgabe in „Orichalkum“ ist es, ihnen eine unbewohnte Insel als neue Heimat zu erschließen und das möglichst erfolgreich. Orichalkum, die mythische Legierung, die griechischen Sagen zufolge den Atlantern mehr wert war als Gold, spielt dabei nur eine Rolle unter vielen – in einem Spiel, das so elegant aufs Wesentliche reduziert ist, dass man es leicht unterschätzen kann.

Antikes für Kenner: Das Spiel „Orichalkum“. © Quelle: Pegasus Spiele

Bruno Cathala und Johannes Goupy haben ein nahezu klassisches Kennerspiel geschaffen: Landnahme und Aktionswahl, Würfelkämpfe und Siegpunktjagd. Karten werden genommen, Landschaften zusammengefügt, Gebäude errichtet. Man kennt das alles. Was man so allerdings nicht kennt, ist, dass nahezu jede Entscheidung an eine andere gekoppelt ist.

Beispiele: Man beginnt seinen Spielzug damit, dass man eine Aktionskarte wählt, also ob man bauen, Orichalkum erhalten, Soldaten (die Hopliten) ausheben oder Kreaturen bekämpfen möchte; aber auf diesen Karten liegen auch die unterschiedlich großen Landschaftsplättchen für die eigene Insel. Man möchte möglichst unterschiedliche Landschaften zusammenfügen, um darauf Tempel errichten zu dürfen, und möglichst gleiche, um die Gunst von Titanen zu erwerben.

Die Qual der Wahl: Blick auf „Orichalum“. © Quelle: Handout

Man möchte keine Vulkane nehmen, weil dort Kreaturen leben, die man erst einmal bekämpfen muss; man möchte Vulkane haben, weil diese als Joker jeden anderen Landschaftstyp ersetzen. Man möchte Hopliten ausgeben, um die Chancen im Kampf zu erhöhen; man möchte sie behalten, um sich den Startspielervorteil der nächsten Runde zu sichern. Und so weiter.

Wie komplex das Zusammenspiel ist, merkt man zunächst gar nicht. Man wählt eine Karte, platziert die Landschaft, führt die Aktion aus, erkauft mit Hopliten, Orichalkum und besiegten Kreaturen eine weitere, und schon ist der Zug vorbei. Aber alles muss gut geplant sein: Sobald jemand nur fünf Siegpunkte (durch Titanen, Tempel oder gekaufte Medaillen) erreicht, gewinnt diese Person das Spiel, und das geht schnell.

Cathala („Kingdomino“, „7 Wonders Duel“) ist ein Meister darin, Mechanismen aufs Maximum zu reduzieren. In Zusammenarbeit mit Goupy legt er nun den Archetyp eines Kennerspiels vor, bei dem es keine Regel zu viel und keine zu wenig gibt und bei der jede Entscheidung zählt, ohne dass es je grüblerisch wirkt.

Bruno Cathala, Johannes Goupy: „Orichalkum“. Pegasus Spiele, für zwei bis vier Personen ab zehn Jahren, etwa 50 Euro.

Für zwischendurch

Den Verlag HCM Kinzel kennt man vor allem durch Solorätselspiele wie den Dauerbrenner „Rush Hour“. Mit „Next Station London“ steigt man nun in den boomenden Markt der „Flip & Write“-Spiele ein, also jenes Genres, bei den Karten umgedreht und nach deren Vorgaben etwas auf einen Zettel gezeichnet wird.

Mehr Nahverkehr: Das Spiel „Next Station London“. © Quelle: HCM Kinzel

In vier Runden werden mit vier Farbstiften vier Routen auf einen Plan gezeichnet, der sehr abstrahiert die britische Hauptstadt zeigt: ein Raster aus Quadraten und Diagonalen, darauf mit verschiedenen Symbolen gekennzeichnete potenzielle Stationen. Man beginnt an jenem Punkt, der mit der Farbe des jeweiligen Stifts markiert ist und arbeitet sich von Symbol zu Symbol vor, je nachdem, was die aktuell gezogene Karte jeweils vorgibt.

Strich für strich: Blick auf den Block von „Next Station London“. © Quelle: HCM Kinzel

Ist der Stapel heruntergespielt, werden die Stifte im Uhrzeigersinn weitergegeben, und die nächste Runde beginnt. Je dichter und weitläufiger das Liniennetz hinterher ist, je öfter man die Themse kreuzt und je mehr Touristenattraktionen man anfährt, desto mehr Punkte gibt es.

Leichtgängig und nicht banal, schnell erklärt und schwer gemeistert – „Next Station“ ist ein tolles „Flip & Write“-Spiel. Hübsch sieht es auch aus. Mit einer Tokio-Edition ist schon die nächste Variante in Vorbereitung. Man wartet förmlich auf eine Hannover-Ausgabe. Üstra, geht da was?

Matthew Dunstan: „Next Station London“. HCM Kinzel, für eine bis vier Personen ab acht Jahren, etwa 22 Euro.

Für Kinder

Am Steuer steht Kapitän El Giraffo. Auf den Planken bringen sich die Elefanten-Piraten in Position, um den Schatz an Bord zu klauen. Wer zu viel riskiert, fällt von Bord. Ergibt das irgendeinen Sinn? Nicht wirklich – aber eine große Gaudi von einem Kinderspiel namens „Planken-Plumpser“, das zudem hinreißend aussieht.

Wacklige Angelegenheit: Das Spiel „Planken-Plumpser“. © Quelle: Ravensburger

Wie spielt es sich? Als Schiff fungiert der Schachtelboden. Per Magneten werden daran die Planken befestigt. Darauf – zunächst noch sicher an Bord – stehen die Elefanten der Mitspielenden, ausgesprochen putzige Figuren..

Wer dran ist, deckt Schatzkarten auf – je mehr, desto besser. Denn je weiter man kommt, desto mehr „Holzkisten“ (wie hier hölzerne Scheiben genannt werden) müssen die Andere auf ihre Planken stapeln. Zieht man jedoch eine Schatzkarte doppelt, muss der eigene Elefant einen Schritt vorgehen. Und irgendwann siegt die Schwerkraft. Die Person, deren Elefant als erstes fällt, verliert.

Was taugt es? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. wer zu viel wagt, verliert – „Planken-Plumpser“ treibt das sogenannte „Push your Luck“-Prinzip rasant auf die Spitze. Das Ergebnis ist ein Spiel voller Spannung, wohldosierter Schadenfreude und einer kleinen Portion Physikunterricht.

Florian Sirieix, Benoit Turpin: „Planken-Plumpser“. Ravensburger, für zwei bis vier Personen ab fünf Jahren, etwa 35 Euro.

