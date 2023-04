﻿Ausflug am 1.Mai: Das sind die schönsten Wirtshäuer im Deister

Freizeit

Alpine Atmosphäre: Die Deister-Alm in Barsinghausen gibt sich bajuwarisch.

Der Deister ist zum Wandern da: Rund 20 Kilometer lang und vier Kilometer breit erstreckt sich der bis zu 405 Meter hohe Höhenzug südwestlich von Hannover. In und am Rande gibt es viele schöne Wirtshäuser, sogar eine Bärenhöhle und eine echte Alm zum Einkehren. Ideal für einen Ausflug am 1. Mai.

